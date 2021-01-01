Февраль 2021
114 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Olima Tojiboyeva
Bahor keldi
03:31
Gulinur
Baliqcham
03:26
Yagdona
Mayli bor
03:17
Gulnoza Jumaniyozova
Qizil olma
03:14
Boburbek Arapbaev
Cho’tki
03:26
Boburbek Arapbaev
Yuragim
03:53
Azler
Yana esladim
02:46
Boburbek Arapbaev
Balki menga shunday tuyular (Monolog)
01:49
Yorqinxo'ja Umarov
Memiram
04:04
Saira
Zalim (cover Yalin)
00:49
Mirjon Ashrapov
Holimga qara (cover Hamdam Sobirov)
03:09
Lobar Umarova
G'iybat
04:22
Javohir Sodiqov
Moda
02:36
Jasurbek Mavlonov
Opa-singillarim
04:09
Jafarbek
O'ynasin otam
02:37
Gulshan
Siz menga keraksiz
03:59
Abror Aktamov
Qo’shnimga ham kelin bo’lib kelasanmi
03:17
Nodir Zoitov
Jonim Mani
03:07
Shohruhxon
Ko’nma deydi
02:52
Babymohi
Zalim (Cover)
00:51
Manzura
Daydi dilim (Soundtrack Daydi qiz)
03:53
Muhammadziyo
Xudo o’zi xor qilmasin
03:03
Boburjon Abdullayev
Malagim
03:26
Dildora Niyozova
Qo’rqaman Alloh
03:29
Dias
Xotiralar
03:41
Zulayho Boyxonova
Tumarim
02:36
Manzura
Daydi dilim
03:53
Kaniza
Boringga Subhanalloh
04:09
Farrux Raimov
Turizm
03:37
Doxxim
Sog’indim Bolalik
02:48
Dilobod Muhiddinova
Savolim bor
03:06
Otash Xijron
Boraver
03:29
Seero7
Iymanib
03:19
Uktam Nafasov
Yuragim
04:53
Farrux Raimov
Semiz demang
03:56
Kaniza
Boringa Subhanalloh
04:09
Rayana
Boqirma
03:04
Ulug'bek Asraqulov
Dardim
03:51
Uzmir
Otam meni
03:08
Asl Wayne
Yor yonaman
03:17
Shoxruz (Abadiya)
O’zbek Turk
03:17
Saidahmad Umarov
Bevafo
02:32
Otabek Mukarramov
Sog’inasanmu
05:16
Shirin Mamatova
Казак
04:17
Sherbek Shodiyev
Sen eding
04:06
Mirjon Ashrapov
Erka qizi
03:37
Manzura
Huwa al-Qur'an
04:20
Mavluda Asalxo'jayeva
Yig’layverma Yurak
03:17
Xamdam Sobirov
Kapalagim
03:30
Timur Usmanov
Kerak emas
03:20
Lola Ahmedova
Duset Doram
04:33
Munisa Rizayeva
Ketding-ketding (Ayrilding)
03:19
Zohirshoh Jo'rayev
Dilozorman
03:56
Farrux Xamrayev
Chipta oldim Makkaga
03:04
Renat Sobirov
Kechir bir bor
03:25
Sardor Tairov
Megamix (cover Saad Lamjarred)
07:36
Saira
Isyankar (cover Mustafa Sandal)
01:01
Nigina Nabiyeva
Alamjon
02:49
Lola Ahmedova
Mard yigitlar
03:53
Jo'rabek Qodirov
O'zingdan ko'r
04:05
Hulkar Abdullayeva
Songo na
03:24
Feruza Jumaniyozova
Feruzabonu
04:09
Davron Ergashev
Dilbar
03:36
Bahodir Nizomov
Armon (cover Munisa Rizayeva va Yamin)
04:27
Babymohi
Isyankar (Cover)
01:07
Shirin Mamatova
Офицерские жены
04:06
Jamshid Abduazimov
Ikki yurak (Remix 2021)
02:52
Farrux Raimov
Polvon o'g'lim
04:17
Shoxruz (Abadiya)
Yor yorey (Yuribtitda)
03:07
Shoxruz (Abadiya)
Yuribtida
03:07
Munisa Rizayeva
Ayrilding
03:19
Dilfuza Jo'rayeva
Yuragimsan
03:17
Mirjon Ashrapov
Ayriliq
02:59
Hilola Hamidova
Nega jim
03:45
Svm
Shamol
03:23
Svm
Qizg’onaman
03:32
Svm
Uzur
02:59
Sarvinoz Ruziyeva
Yona-yona
03:58
Nodir Zoitov
Mavjuda
03:41
Vohid Abdulhakim
18 yoshida
04:26
Shoxrux (Ummon) & Muhammad
Nabiy Allah (feat. Muhammad)
03:14
Nadyr
Unutaman
03:29
Ulug'bek Rahmatullayev
Все для тебя
03:21
Leyla & Adiz
Xiyonat
03:02
Farrux Raimov
Sensiz gulim
04:02
Dilso'z
Samarqandning go'zali
03:41
Bilol & Durdona Kurbonova
Unutding (feat. Bilol)
04:05
Yamin
Eslama
03:29
Ummon & Muhammad
Nabiy Allah (Shohruh)
03:13
Sayyora Qoziyeva
Musofir
04:49
Xamdam Sobirov
Holimga qara
04:00
Dilmurod Sultonov
Yuragim yorisi
03:50
Ziyod Yusupov & Avzalbek Husanov
Bu dunyo
03:04
Yamin Band
Eslama
03:29
Xamdam Sobirov
Xolimga qara
04:00
Xurshid Rasulov
Umid yulduzi
04:07
Saira
Bu kadar mi (cover Emre Altug)
01:05
Dilmurod Sultonov
Qara-qara
03:18
Babymohi
Bu kadar (Cover)
01:11
Hadicha
Ketsam
05:08
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2021
»
Февраль
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00