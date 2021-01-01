Август 2021
159 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Dilnoz
Tola
02:31
Seero7
Tush endi
03:04
Jasurbek Mavlonov
Unut
04:09
Yusufxon Nurmatov
Tong otmagay kozlaringni kormasam
03:55
Umarjon Mahkamboyev
Yagonam otam
05:55
Nodir Zoitov
Bosmachilar
06:10
Abrar Aman
Sog’indim yomon
03:48
Saira
Nutella gibi tatlisin (cover Naz Dej)
01:59
Dilso'z
Vatan
03:13
Adhambek Yo'ldoshev
Mamlakatim
03:40
Ulug'bek Rahmatullayev
Akam
04:40
Izzat Shukurov
Juma muborak
02:18
Razo Nabiev
Tuman
03:40
Mansur Toshmatov
Чаша любви
04:17
Muxlisa
Dard
03:45
Otabek Mutalxo'jayev
Robbim shunday yor ato et
03:58
Sultana Sultanova
Adashdim
03:48
Ozod Shukurulloyev
Osmonlarda qolib ketaman
04:01
Ozod Shukurulloyev
Layli
03:25
Zilola Abbosjonova
Qaytsaydim
02:11
Shodiyona guruhi
Ayyay
03:33
Muzaffar Qurbonov
Yana dard
03:15
Hosila Rahimova
Qorajon
04:06
Sultan Kewlimjaev
O’ylamaysan
03:46
Farhod Ismailov
Bavrima
03:02
Muzaffar Qurbonov
Kulib-kulib
02:34
Oktam Nafasov
Sen yig’lama yig’latganlar yig’lasinlar
02:42
Xamdam Sobirov
Holimga qara Qiz bola aytgani
03:57
Diyora Muxtorova
Sen yig’lama dilim
05:21
Mavluda Asalxo'jayeva
Koz yoshlarim
03:56
Milena Madmusayeva
Hayotga qaytar
03:03
Yamin
Ilk muhabbatim
03:28
SanJay
Men seni sog'inaman
03:29
Maroqand
Oq libos
02:40
Mansur Toshmatov
Ташкент Звезда Востока
03:18
Hadicha
Bezdirma o'zingdan
03:14
Dildora Niyozova
Yolg'iz ayol
03:35
Yorqinxo'ja Umarov & Afruza
Sog'indim yomon
04:57
Jaloliddin Ahmadaliyev
Hayotimni bergan edim bilmadinga
02:59
Javohir Yuldashev
Sog’indim ona
03:51
Abbosxon
Yomgir
04:39
Yusufboy Jabborov
Yiglama
03:22
Uzmir
Bollar temada
02:59
Akila
Рам Пам Парам
01:56
Babymohi
Nutella gibi tatlisin (Cover) Full
01:59
Cvetocek7
Никаких эмоции
02:03
Dadish Aminov
Madam
03:27
Nodir
Tushlarimda
04:51
Jayrona Hasanova
Hayot
04:07
Isomiddin Nur
Sevgan qizim
03:49
Azizbek Xolvachi
Cenneten cicek (cover Zexra)
03:05
Sultana Sultanova
Sevaverasan
04:26
Fotima Ergasheva
Munisim onam
04:38
VIA Marokand
Oq libos
02:40
Farzonai Khurshed
Biyo-biyo
04:36
Farzonai Khurshed
Joma Norenji
04:14
Farzonai Khurshed
Behad khomi
02:52
Zulaykho Mahmadshoeva
Yekdune
03:43
Zulaykho Mahmadshoeva
Sabzinai Danghara
04:03
Yamin Band
Ilk Muhabbatim
03:29
Alisher Ne'matov
Boyning qizi
03:58
Yulduz Turdiyeva & Shavkat Umarov
O'ynosin
02:43
Shojasur Shoakbarov
Onam
03:42
Saira
Her mevsim yazim (cover Zeynep Bastik)
01:59
Mansur Toshmatov
Русские березы
03:42
Jamshid Abduazimov
Otajon
03:09
Bahriddin Zuhriddinov
Yuragim
03:32
Bahodir Nizomov
Ketaman (Laju & Islam Afgan bilan)
03:50
Ikrom Siytimov
Akang kuchaydi
03:07
Xumora
Yoro-yoro
02:50
Sanjar Eshaliyev
Sezdim
04:10
Ra_nem
Yolg’izim
03:31
Mirjon Ashrapov
Meni Unut
04:21
Gulsanam Mamazoitova
Bobolarga munosib
04:29
Yagdona
Sevmagansan
03:47
Begzod Ismoilov
Yalpildap
03:14
Azizxo’ja (Azik)
Sog’inib
02:53
Jasur Umirov
Yor-yor
03:39
ABBBOSE
Зелёные глаза
02:00
Bonu
U o’zicha
03:09
Yodgor Mirzajonov
Oshiqman layli
03:30
Oybek Xolmedov
Ne deyman
04:26
Doston Ergashev
Erkak sinmasin
02:59
Milena Madmusayeva
Тебе
02:49
Sardor Rahimxon
Rosululloh sizni Korgim kelyapti
06:02
Shoxruz (Abadiya)
Qani
04:18
Shaxboz & Dilxumor
Balo bo’lding
02:58
Yusuf Sulaymonov
Yor sevaman
03:23
Magsat Karayev
Dam-dam
03:15
Nahide Babashlı
Şaheser
02:24
Seero7
Gulim
02:54
Lola Ahmedova
Yurak
03:47
Otabek Mutalxo'jayev
Yuraksan
03:11
Manzura
Yo teskari zamon buldimi
03:36
Green71
Azobliman
02:59
Shahzoda
Onajon (Bahrom Nazarov, Rashid Xoliqov & Abdurashid Yo'ldoshev)
03:36
Mansur Toshmatov
Роза крови
03:44
Husan
Onajon (New version)
03:47
Elmurod Ziyoyev
Zamonaviy lo'li
02:45
Behruz Tohirov
Sog'inadi yurak
03:00
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2021
»
Август
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00