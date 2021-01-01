Ноябрь 2021
154 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Yagdona
Unutolmasman
03:17
Yulduz Usmonova
Muhabbat
03:53
Kumush & Sherbek Shodiyev
Yorim
02:57
Guli Asalxo'jayeva
Qolmadi chora
03:00
Jamshidbek
Onajonim
03:37
Ahror Madrahimov
Yor-yor
03:17
Kumush & Sherbek
Yorim
02:59
Azik Luna
Kel men tomon
02:45
Ixtiyor Xudoyberdiyev
Dostim dushmanimga aylanding qachon
03:53
Tohir Mahkamov
Ukam
06:01
Ahror Madrahimov
Ota-ona
04:25
Munisa Rizayeva
Senga nolam Yetmadimi
04:00
Munisa Rizayeva
Senga qo’lim Yetmadimi
04:00
Shoxrux
Baravar
03:50
Saira
Yuraksiz (cover Bahrom Nazarov)
00:51
Eski shahar
Alloh saqlasin (Jasmin)
03:31
Shoxruz (Abadiya)
Sevaveraman
03:00
Jasmin
Olloh saqlasin
05:02
Xamdam Sobirov
Maktab (cover by Yusufxon Nurmatov)
02:15
Uzmir va Mira
Jonimey new version
03:12
Dildora Niyozova
Rasulimning qizi bolsaydim (SALOVAT)
03:23
Ruxshona
Bugun
04:11
Zohid
Yana (Demo version)
01:58
Yusufxon Nurmatov
Maktabimda (cover Hamdam Sobirov)
02:09
Milena Madmusayeva
Olov bilan o'ynashib
03:03
Bojalar
Ketar bo'ldim (remake)
02:48
Surayyo Qosimova
Nohaq azoblar (Guitar version)
04:09
Oybek va Nigora
Yaxshi bo'lardi
03:28
Bojalar
Sog'inganda (remake)
02:39
Shohida Zokirova
Yorimdan
02:55
Ummon
Ey, Nigor
03:12
Xamdam Sobirov
O'zbek qizi (Mirjon Ashrapov & Malik)
03:27
Elmurod Ziyoyev & Bojalar
Erkak
04:11
Dias & Oloviddin Zubaydullayev
Sog`inganim (feat. Dias)
04:42
Yagdona & G.Islam
Armon
03:41
Bekmurod Tursunov
Ota onang topilmaydi
03:10
Shohida Zokirova
Savti suvora
03:11
Jaloliddin Ahmadaliyev
Janonima janonim (Qizlar ijrosida)
01:00
Leyla
Yondi bu yurak
02:57
Uzbek mp3 2022
yangi xit skachat
03:53
Aida
Qaramadi
02:59
Surayyo Qosimova
Noxaq azoblar (guitar version)
04:08
Asror Matyoqubov
Ayrilmasin
02:56
Xamdam Sobirov & Mirjon Ashrapov & Malik
Uzbek Qizi (feat. Mirjon Ashrapov, Malik)
03:27
Sardor Rasulov
Qoqonjonga qiz uzating
03:02
Shohida Zokirova
Kelmadi yor
03:34
Doxxim
Noyabr
03:47
Doston Ergashev
Dada
03:57
UzBoom
Nobud 3
04:02
Nobiya
Uchrashmadik (cover Jahongir Otajonov)
04:32
Jasurbek Bahodirov
Yig`latmanglar (Remix)
02:24
Jasurbek Bahodirov
Yig`latmanglar
03:36
Ummon
Ey nigor
03:12
Seero7
Hech Kim
03:02
Yangi Mp3
2021 uzbek skachat
03:45
Abror Aktamov
Boyga tegasiz
02:32
Muhammad Yusuf
Qiyomat qoyim
03:01
Quanish Muratov
Zulfiya
03:03
Behruz Tohirov
Yo Robbim
03:45
ZamonaM
Kim oladiyo
02:31
Jamolxon Sultonov
Muhabbat
03:50
Samira
Секрет
03:02
Sarvinoz Ruziyeva
Yomg'ir (cover Vohid Abdulhakim)
03:50
Nilufar Saidova
Yoringmaney
03:36
Jaloliddin Ahmadaliyev
Xavotirman
05:21
Bojalar
Eslama meni (remake)
03:48
Mavluda Asalxo'jayeva
Bas-bas
03:10
Dilso'z
Qudalar
03:26
Oybek & Nigora
Yaxshi bo’lardi
03:27
Azizbek Xolvachi
Танцуй диско
03:23
Shahzod
Hijron
04:22
Nilufar Saidova
Yo'q deyman
03:51
Leyla
Kamina Leyla
02:55
Jaloliddin Ahmadaliyev
Tuproq bo'lasan
03:31
Bojalar
Popuri (2021)
10:18
Anvar G'aniyev
Hasadgo'y
02:44
Bonu
Bechora yurak
03:22
Uzmir va Mira
Izlamading
03:31
Shahrizoda
Fasli navbahor
04:02
Guljahon Adashboyeva
Yaxshi ko`rardim (Cover Gaybulla Tursunov)
04:16
Sarvinoz Ruziyeva
Yomgir
03:51
Shohida Zokirova
Bayram
03:15
Ilhom Farmonov
O`zim o`zim o`zimda Gunoh
06:03
Vohid Abdulhakim
Yana san
04:35
Sarvinoz Ruziyeva
Yigitchilikda
03:24
Layli
Halolim
03:49
Uzmir va Mira
Izlamading choralar
03:31
UzG1rL
Kuz timsoli
02:54
Vohid Abdulhakim
Yuragimni og'ritmang
03:34
Sardor Tairov
Majbur (Tojik tilida)
03:16
Ozodbek Nazarbekov
Sizga ta'zim, shifokorlar
04:19
Nilufar Saidova
Turnalar
03:39
O'ktam Kamalov
Sultonim otam
04:50
Begzod Ismoilov
Aytmanglar
03:33
Shoira Otabekova
Kuz fasli
04:31
Iroda Allabergenova
Shahzodam
03:10
Mirjalol Ne'matov
Mayli ket
03:25
Mirjalol Ne'matov
Unut Mani
03:19
Dilmurod Otajonov
Yuragimdan kuylayman
04:36
Islom Farmonov
Sevgani qoymadilar
03:16
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2021
»
Ноябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00