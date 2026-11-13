Madinabonu - Otim Majnun (Jonli ijro)

Madinabonu — Otim Majnun (Jonli ijro)
Ijrochi: Madinabonu
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.61 MB
Davomiyligi: 04:08
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 13-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Otim Majnun (Jonli ijro)» — Madinabonu ijrosidagi jonli ijro. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:08, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 13-noyabrda qo'shilgan. Bu Madinabonuning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Madinabonu - Otim Majnun (Jonli ijro) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00