Madinabonu - Otim Majnun (Jonli ijro)
|Ijrochi:
|Madinabonu
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.61 MB
|Davomiyligi:
|04:08
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|13-11-2026
Qo'shiq haqida
«Otim Majnun (Jonli ijro)» — Madinabonu ijrosidagi jonli ijro. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:08, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 13-noyabrda qo'shilgan. Bu Madinabonuning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Madinabonu - Otim Majnun (Jonli ijro) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.