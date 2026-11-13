Ozoda Nursaidova - Senga nima

Ozoda Nursaidova — Senga nima
Ijrochi: Ozoda Nursaidova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.42 MB
Davomiyligi: 04:02
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 13-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Senga nima» qo'shig'ini Ozoda Nursaidova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:02, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 13-noyabrda qo'shilgan. Ozoda Nursaidova ijrosida saytda jami 217 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Alamlar», «Jichcha yomonman», «Yomg’irlarda». Bu Ozoda Nursaidovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Ozoda Nursaidova - Senga nima qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00