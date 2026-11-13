Tohir Mahkamov - Kunim qursin (new version)

Tohir Mahkamov — Kunim qursin (new version)
Ijrochi: Tohir Mahkamov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.98 MB
Davomiyligi: 04:20
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 13-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Kunim qursin (new version)» — Tohir Mahkamov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:20, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 13-noyabrda qo'shilgan. Tohir Mahkamov ijrosida saytda jami 53 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Zebojon», «Bir yiqildim», «Birinchi sevgim». Bu Tohir Mahkamovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Tohir Mahkamov - Kunim qursin (new version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00