toiraxmed - Gul Gul

toiraxmed — Gul Gul
Ijrochi: Toiraxmed
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.57 MB
Davomiyligi: 03:01
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 13-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Toiraxmedning «Gul Gul» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:01, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 13-noyabrda qo'shilgan. Toiraxmed ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yoshlik», «Banda», «Bir ko’rgim kelar». Bu Toiraxmedning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

toiraxmed - Gul Gul qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00