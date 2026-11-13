toiraxmed - Gul Gul
|Ijrochi:
|Toiraxmed
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.57 MB
|Davomiyligi:
|03:01
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|13-11-2026
Qo'shiq haqida
Toiraxmedning «Gul Gul» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:01, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 13-noyabrda qo'shilgan. Toiraxmed ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yoshlik», «Banda», «Bir ko’rgim kelar». Bu Toiraxmedning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
toiraxmed - Gul Gul qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.