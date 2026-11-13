Avazbek Shomurodov - Qizim
|Ijrochi:
|Avazbek Shomurodov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.19 MB
|Davomiyligi:
|03:54
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|13-11-2026
Qo'shiq haqida
«Qizim» qo'shig'ini Avazbek Shomurodov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:54, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 13-noyabrda qo'shilgan. Bu Avazbek Shomurodovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Avazbek Shomurodov - Qizim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.