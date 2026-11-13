Avazbek Shomurodov - Qizim

Avazbek Shomurodov — Qizim
Ijrochi: Avazbek Shomurodov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.19 MB
Davomiyligi: 03:54
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 13-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Qizim» qo'shig'ini Avazbek Shomurodov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:54, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 13-noyabrda qo'shilgan. Bu Avazbek Shomurodovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Avazbek Shomurodov - Qizim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00