Апрель 2017
144 треков за месяц.
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Aziz Rametov & Shahriyor
Arslon izidan
03:45
Mashhurbek & Shadisha
Bilak uzuk
04:18
Hilola Hamidova & Qilichbek Madaliyev
Ko'rmasam bo'lmas
04:18
Alisher Uzoqov
Позови меня (cover version)
02:44
Zoirbek
Sabr
03:06
Yulduz Usmonova
Ey, ukam
03:15
Yulduz Turdiyeva
Kalandimog' (jonli)
04:16
Renat Sobirov
Meni Esla
03:45
Yakzon
Обещание (cover version)
03:38
Umidaxon
I have nothing (cover version)
04:37
Ulug'bek Rahmatullayev
Отец
03:47
Sherzod Bek
Tujh mein Rab dikhta (cover version)
05:03
Shahzoda & Farrux Zokirov
Чинара
03:32
Shadisha
Crazy in love (cover version)
04:29
Mashhurbek
Earth song (cover version)
05:03
Jasurbek Mavlonov
Pariro'y
03:44
Farhod va Shirin
Dardli
03:54
Alisher Uzoqov & Shadisha & Sherzod Bek
Nahotki
03:30
Sharof Muqimov
Javob Ber
03:45
Shirin & Farhod
Dardli
03:45
Jasur Umirov
Gruzin
03:45
Zokir Ochildiyev & Ortiq Sultonov
Haqiqiy kulgu
03:07
Yulduz Usmonova
Ey, aziz inson
04:14
Yulduz Turdiyeva
Ishqingda yor
07:11
Yakzon
Save me from myself (cover version)
03:09
Shahzoda & Farrux Zokirov
Chinnara
03:45
Umidaxon
Ты (cover version)
03:22
Sherzod Bek
Не могу (cover version)
03:58
Navruzbek Sobirov
Tur bika
03:32
Mashhurbek
Девушка (cover version)
04:37
Gulasal Abdullayeva
Yor-yor
03:53
Anvar Sanayev
Bevafo (Remix)
04:01
Gulasal
Yor Yor
03:45
Shoxruz (Abadiya)
Alo
03:45
Shoxrux
Yoronim
03:45
Yulduz Usmonova
Dehqonchi qizlar
03:25
Yulduz Turdiyeva
Gara qiz
03:44
Umidaxon
Sevgi alam (cover version)
04:08
Sherzod Bek
Yur muhabbat (cover version)
04:37
Shadisha
Bu oqshom (cover version)
04:17
Nilufar Usmonova
Человек
03:12
Mashhurbek
Sen (cover version)
06:48
Ilhom Farmonov
Laylo ( Buyurtma )
03:45
Ruxsor Guruhi
Qarama
03:45
Botir Yaminov
Ilk muhabbat (Minus)
04:11
Renat Sobirov
Endi har kun
03:45
Mohim
Ishon ( Buyurtma )
03:50
Alijon Isoqov
Baxtli bo'laylik
03:58
Javohir Sodiqov
Yuragim
02:52
Yulduz Turdiyeva
Dard-u diliman (Mavrigi)
04:49
Ummon
Sen (Minus)
03:49
Ummon
Sen Meniki Emassan (minus)
03:49
Umidaxon
Qaydasan (cover version)
06:53
Sherzod Bek
Unutma meni (cover version)
05:15
Shahzod Murodov
Sen bo'lsang
04:33
Shahnoza Otaboyeva
Yigitlar
03:31
Shadisha
Собирала девушка малину
04:10
Odil To'laganov
Ko'zi yonar
03:41
Mavluda Asalxo'jayeva
Ana-ana
03:29
G'ulomjon Yoqubov
Yillar o'tar
04:09
Farrux Xamrayev
Yolgizman
03:45
Azim Mullaxonov
Xayoling
04:07
Javohir Sodiqov
Unutaman
03:47
Yulduz Turdiyeva
Buxorocha-2
03:18
Akmal
Endi Yoq
03:45
Xushnud
Seni Olib Ketgani Keldim
03:45
Shohjahon Jo'rayev
Bir o'lkaki
06:24
Shahzod Murodov
Alvido (cover version)
03:50
Shadisha
Saraton (cover version)
03:24
Hadicha
Kelma
03:45
Otabek Muhammadzohid
Tokiydi qizil
02:58
Lola
Otmagay tong (Original mix)
03:57
G'ulomjon Yoqubov
Xorazmcha
03:02
Furqat Mirzayev
Unutmasman
03:56
Dilnavo
Ayt
03:59
Ummon
Havoni Qara
03:45
Ummon
Unday Aldama
03:45
Ezoz guruhi
Yuzma Yuz
03:45
Doston
Nilufar
03:45
Dildora Niyozova
Laylo qiz (New version)
03:59
Botir Qodirov
Qilpillama
03:23
Azim Mullaxonov
So'rayman
05:08
Yulduz Usmonova
Yolg'iz ayol
04:18
Yodgor Mirzajonov & Shirin Mamatova
Ayyom muborak
02:33
Umidaxon
Sog'indim yomon (cover version)
05:24
Sharof Muqimov
Xayollaring olay
03:45
Utkirbek Jumayev
Xotira
03:45
Utkirbek Jumayev & Jonic
Hiyonat
03:45
Utkirbek Jumayev
Yorim
03:45
Utkirbek Jumayev
Yolgon
03:45
Utkirbek Jumayev
Kel Kel
03:45
Utkirbek Jumayev
Otam Onam
03:45
Utkirbek Jumayev & Jonic
Yiglama
03:45
Utkirbek Jumayev
Seva_Olmading
03:45
Hulkar Abdullayeva
Yuragim
03:45
Shahlo Mahmudova
Nurli Ayol
03:45
Bardosh guruhi
Sen
03:45
Sherzod Bek
Ayirmagin meni (cover version)
02:30
Shadisha
Men nechun sevaman O'zbekistonni
04:00
Sanobar Rahmonova
Yoshligim
03:23
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