Октябрь 2017
70 треков за месяц.
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Navruzbek Sobirov
Hur ekansiz
03:31
Mustafo
Xoh inon
03:09
Feruza Karimova
Gelin geldi
03:30
Afruz
Bor emish
03:45
Shahzoda
Yor kelur
03:45
Hilola Hamidova
Голубой вагон
02:51
Abdurashid Yo'ldoshev
Ko'zlaring
04:03
Gulasal Abdullayeva
Taq-tuq (DJ Fox Remix)
03:20
Umidaxon
So'rama
04:38
Shadisha
Naomi Campbell (Original mix)
05:53
Shahzoda
Begim
03:45
Ummon
O'ylamaydi
05:48
Shadisha
Naked (Original mix)
05:23
Madina Mumtoz
Xorazmcha
03:19
Hilola Hamidova
Guloyim
03:14
Feruza Karimova
Adashdimmi
03:35
Farrux Xamrayev
Intizorim onam
03:45
Muzaffar Mirzarahimov & Nilufar
Yuragim Jim
03:45
Begzod Ismoilov
Qaltir Qaltir
03:45
Zarina Nizomiddinova
Sen ketma
03:45
Shadisha
Naked (Dub mix)
05:23
Ozoda Nursaidova
Hatemshi Khalas
05:34
Ummon
Aytgin
03:58
Shohsanam
Cho'girma
03:49
Shadisha
Mr. Brooks (Original mix)
05:43
Hilola Hamidova
Bulbul
03:01
Dj Yamin
Dugonalar
03:45
Dj Yamin
Shoshilaman
03:45
Ikrom Usanov
Onang bolarkan
03:45
Shahzod Murodov
Jingalak
03:45
Ozodbek Abdukodirov
Chayon dost
03:45
Maxsuma
Kimsan
03:45
Jahongir Mirzo
Ishq
03:45
Bilol
Afsuslanaman
03:45
Shadisha
Fake (Club mix)
05:25
Dildora Niyozova
Yoshlik (Acoustic version)
03:37
Mavluda Asalxo'jayeva
Tinchlik (duet)
04:13
Janob Rasul
Yomonsan (Remake)
03:38
Bojalar
Lol bo'laman
02:57
Suhrob
Kumushim (remix)
03:45
Farruh Rahmatullayev
Kashfiyotching bolay
03:45
Layli & Majnun
Omon yor
03:45
Sherzod Sharipov
Sevaman
03:45
Ali Otajonov
Oqibat
03:45
Jamshid Abduazimov
Do'st
02:58
VIA Marokand
Million
03:45
Ali Shams
Hiyonat
03:45
Farruh Rahmatullayev
Sogindim
03:45
Qilichbek Madaliyev
Yaxshilik
03:45
Farruh Saidov
Boqdi manga
03:45
Abduvali Rajabov
Arazlamang
03:45
Lobar Umarova
Vatan
03:45
Maroqand
Million
02:55
Jahongir Otajonov
Arslonman
03:15
Lola
Нет родней
03:52
Mohim
Oy bo'laman
03:18
Lola
Ketaver
03:45
Gulasal Abdullayeva
Ko'chalar
04:33
Asilbek
Ketsang ketaver
05:26
Shoxruz (Abadiya)
Indama
03:45
Ulug'bek Rahmatullayev
Ты рядом
03:44
Ozoda Nursaidova
Xolos (New version)
05:34
Alisher Zokirov
Unutma
03:50
Yulduz Usmonova
Olib keting (Live)
04:05
Mango
Onam (Hamdam)
03:35
Bahriddin Zuhriddinov
Nigora
03:45
Mirzabek Xolmedov
Xudo o'zi kam qilmasin
02:56
Lola
Sevgimsan (DJ Taller mix)
03:52
Bayon
Va'da bergan sen
03:20
Sardor Rahimxon & Shohzamon
Narxi Qancha mehrni
03:45
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