Ноябрь 2017
97 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Alisher Fayz
Bo'ydoq bola
03:39
Alisher Fayz
Shamol 2017
03:56
Otash Xijron
Feride ( slow version)
04:13
Mustafo
Bir olma
03:10
Husan
Yallo yallo
03:29
Shahriyor
Alvido
03:46
Bahrom Nazarov
Lola lola ( Forscha )
03:04
Maysara
Забытые слова
03:40
Ulug'bek Rahmatullayev
Yurak (2017)
03:59
Sayyora Qoziyeva
Миллион алых роз
05:39
Navruzbek Sobirov
Xov ha
03:28
Maysara
Popuri
11:05
Mango
Qora ko'zim (Hamdam)
03:11
Bahrom Nazarov
Ayol
03:13
Dildora Niyozova
Yigitchilikda
03:42
Dildora Niyozova
Muhabbat
03:32
Sayyora Qoziyeva
Yigit bo'lsang
03:16
Asilbek
Sog'inganim bor
03:43
Alijon Isoqov
O'zbekiston
05:06
Oybek Sangin
Sensiz
4.17
Kaniza
Marvarid
04:09
Rayhon & Munisa Rizayeva
Bor yoki yoq (Remix)
02:51
Shuhrat Vohidov
Dona Dona
03:12
Shaxruz (Sarob)
U meni Aldagan
03:53
Janob Rasul
Vatan 2017
04:43
Bahrom Nazarov
Hijron
04:26
Bahrom Nazarov
Qanisan
03:28
Shohsanam
Bo tu (Tojikcha)
03:38
Mashhurbek
Singlimga
03:33
Shaxboz Nuraliyev
Maftun (Slow Version)
03:18
Rayhon
Unutolaman
04:02
Yodgor Mirzajonov
Kechir
03:35
Shahzoda
Allo (Qozoqcha)
03:26
Shaxboz Nuraliyev
Hammasi Soxta
04:24
Ulug'bek Rahmatullayev
Qizalog'im
03:43
Otabek Mutalxo'jayev
Nozaninam
03:15
Bahrom Nazarov
Intizor
04:10
Rustam To'lqunov
Sevasizmi
03:45
Shahina
Hayolingda yashayman
04:17
Mirbek
Pari
03:07
Davr
Bora bora
03:35
Anhor
Keragim
03:10
Sirojiddin
Sevgilim
04:04
Mirbek
Shoxruz(Abadiya)
02:09
Setora
Internet (Remix)
03:25
Shahzoda
Алло (Qozoqcha)
03:26
Bojalar
Zardalalaring
03:16
Otash Xijron & Ibrohim Hamidov
Nigina
04:02
Sitora Farmonova
Habiba
03:00
Yodgor Mirzajonov & Otabek Mutalxo'jayev, Behruz Tohirov
Begunoh
03:12
Shoxruz (Abadiya)
Eslama
02:59
Ulug'bek Rahmatullayev
Lolalar
03:34
Muxlis Berdiev
Sen bo'lmasang
03:40
Anvar Sanayev
Ay duxtari
13:09
Vohid Abdulhakim
Ona Faryodi
05:45
Ulug'bek Rahmatullayev & Yalla
Eslab
04:23
Ulug'bek Rahmatullayev
Go'dak nolasi
05:33
Shahriyor
O'g'ri
02:35
Shadisha
Cracks on the wall (Original mix)
06:21
Sardor Isroilov
Seni ko'rganimda
03:34
Sahro & Al Jamil
Мозги
02:27
Maftuna
Mayli
04:16
Hadicha
Bevafo
03:30
Maftuna
Meni esla (Cover Sogdiana)
03:13
Marjona
Yalli yallo
03:25
Yillar guruhi
Keragim
04:03
Sharq
Bu yurak
03:35
Shadisha
Nasty beats (Original mix)
06:41
Manzura
Сагындым
03:29
Umid Azizxon
Muborak
03:18
Ulug'bek Rahmatullayev
Choygacha
03:26
Ulug'bek Rahmatullayev
Chorlagin
03:11
Ulug'bek Rahmatullayev
Ayriliq kuyi
03:11
Sahro & Al Jamil
Май
03:30
Ummon
Beg'uborim yo'q
03:41
Shoxruz (Abadiya)
Begona
02:53
Asal Shodiyeva
Yolg'izim
04:21
Ummon
Qadam (Slow version)
03:29
Shadisha
Nasty beats (Alvaro Smart Remix)
06:25
Mavluda Asalxo'jayeva
Oshiq yuragim
03:34
Dilso'z
Bir marta sevaman desang yetardi
03:44
Oazis
Ne bo'lar
03:19
Alijon Isoqov
Yolg'iz
04:27
Ummon
My love (Remix)
02:44
Shahzod
Voyage
04:37
Abdulla Qurbonov
Bizchalik bo'lar
04:04
Mirjon Ashrapov
Yog'ar yomg'ir
02:55
Marjona
Yallo-yallo
03:23
Saidakbar
Ona duo qilmasa
03:17
Husan
Asalimsan
03:18
Ulug'bek Xoliqov
Hop demading
03:35
Sarvinoz
Ko'zlari tim-qora
03:23
Marjona
Ko'ngil
03:30
Lobar Umarova
Yig'laymanda
03:13
Isroil Saidumarov
G'ayra
05:56
Alijon Isoqov
Vatan
04:05
Abdulaziz To'xtayev
O'zbekistonni
03:40
Главная
»
Архив по годам
»
2017
»
Ноябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00