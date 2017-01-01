Сентябрь 2017
75 треков за месяц.
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Dildora Niyozova
Ona (2017)
03:45
Jamshid Abduazimov
Onajon (Remix)
02:32
Lola & Shahzod
Vivo per lei
04:30
Nargiz
Baxtingdan
03:45
Ulug'bek Rahmatullayev
Yonimda
03:48
Shohruhxon
Malikam
03:45
Mirjon Ashrapov
Oqibat
03:45
Hadicha
Ayollar
03:45
Hadicha
Arzon Muhabbat
03:45
Shahlo Rustamova
Kechikkan sevgim
05:01
Mavluda Asalxo'jayeva
Siz qarimang ota
05:18
Gulasal Abdullayeva
Dilhiroj
03:12
Xamdam
Onam qani (xotira)
03:45
Ilhom Farmonov
Jamila
03:45
Farrux Xamrayev
I love you (Despacito)
03:45
Salom guruhi
Aldamchi
03:45
Oybek Sangin
Dilorom
03:45
Ummon
Qorachiglarimiz
03:45
Sharq
Dunyo
05:02
Benom
Yor shode bosh
03:19
Zoda
Ты и я
03:12
Shahzoda
Kechalar (ft Benom Alternative Club Remix)
04:25
Karina
Darxongacha (Sekin_asta)
03:45
Navruzbek Sobirov
Mo'chchi
04:40
Munisa Rizayeva
Bor yoki yo'q (Solo version)
03:04
Janob Rasul
Tamara (DJ Taller Remix)
03:22
Humoyun Mirzo
Azobga asir yuragim
03:08
Daler Fayzullayev
Qanaqasiga
03:01
Zoda
Text me later
03:40
Shahzoda
Hands in the air (Extended version)
07:05
Ozodbek Nazarbekov
Ag'ag'a sagynysh
03:58
Zoda
Music of life
03:12
Shahzoda
Тебя рядом нет (Extended version)
05:02
Azim Sher
Atirgul
03:45
Sevara Nazarxon
Izhori Ishq
03:45
Ruxshona
Yurakginam
03:45
Ozodbek Nazarbekov
Ағаға сағыныш
03:45
Sardor Isroilov
Nima qilay
03:48
Zoda
Another day
03:49
Janob Rasul
Ona
03:45
Shod
Gullar
03:50
Shahzoda
Ket (DJ Taller mix)
02:40
Saida & Shohida & SHuHRaT
Afsuslarda
03:45
Munisa Rizayeva
Sensiz (DJ Botya mix)
04:08
Maysara
Borman (new version)
04:14
Farhod va Shirin
Guliman
03:40
Aziza Nizamova
Вахтерам (cover version)
04:49
Munisa Rizayeva
Manbop (Jasic remix)
03:03
Farrux Xamrayev
Chang
03:45
BeK
Ota ona
02:54
Manzura & Shuhrat Vohidov
Ты мне нужна
03:16
Oybek va Nigora
Yalintirma
03:36
Hadicha
Ona
03:45
Alisher Zokirov & Sadikov
Leyla
03:21
Sardor Mamadaliyev
Musofir
03:45
Rayhon
Hamma Jam
03:45
Ummon
Menga qarab
03:45
Maysara
Uyg'urcha
03:17
Bolalar
Meniki bo'lsa (remix)
03:46
Munisa Rizayeva
Alamim bor
03:45
Husan
O'yna
03:26
Suhrob & Mango
Telbaman (Hamdam ft Suhrob)
03:19
Shoxrux
Okean
03:23
Shahlo Ahmedova
Qani
03:45
Ummon
Osmondagi oy
03:30
Suhrob & Xamdam (Mango)
Telbaman
03:45
Zokir Ochildiyev
Babayan Haqida ertak
03:45
Sherali Jo'rayev
O'zbegim
13:55
Mango
Meni kechir (Hamdam)
03:21
Alisher Fayz
Qaldirg'och
03:34
Yulduz Usmonova
Xalq bilan bo'l
04:46
Shahboz va Navro'z
Xasratlar
03:42
Shoxruz (Abadiya)
Mahallamda
03:45
Shohruhxon
Zo'r O'zbekiston
03:20
Mango
Duxtari (Oybek Muqimov)
04:17
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