Muzaffar Mirzarahimov - Eslagin
|Ijrochi:
|Muzaffar Mirzarahimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3 956
|Hajmi:
|3.22 MB
|Davomiyligi:
|03:28
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|15-12-2017
Qo'shiq haqida
Muzaffar Mirzarahimovning «Eslagin» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:28, sifati 128 kbps, saytga 2017-yil 15-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 956 marta tinglangan. Muzaffar Mirzarahimov ijrosida saytda jami 41 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Lolajon», «Yuragim Jim», «Mohira».
Muzaffar Mirzarahimov - Eslagin qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.