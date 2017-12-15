Muzaffar Mirzarahimov - Eslagin

Muzaffar Mirzarahimov — Eslagin
Ijrochi: Muzaffar Mirzarahimov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 3 956
Hajmi: 3.22 MB
Davomiyligi: 03:28
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 15-12-2017
Skachat

Qo'shiq haqida

Muzaffar Mirzarahimovning «Eslagin» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:28, sifati 128 kbps, saytga 2017-yil 15-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 956 marta tinglangan. Muzaffar Mirzarahimov ijrosida saytda jami 41 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Lolajon», «Yuragim Jim», «Mohira».

Muzaffar Mirzarahimov - Eslagin qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00