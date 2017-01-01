Декабрь 2017
81 треков за месяц.
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Rayhon
Unutaman (remix)
03:03
Farrux Xamrayev
Kelmadi yor
03:38
Otabek Mutalxo'jayev & Shahzoda Muhammedova
Zorim
02:54
Furqat Macho
Qora qosh
03:39
Dilmurod Sultonov
Onam
03:52
Shahzoda & Rayhon, Saida, Shahriyor, Afruz
O'zbekiston futbol madhiyasi
03:08
Shadisha
Never gonna lose (Dub mix)
05:15
Bunyodbek Saidov
Qo'ysanga
02:56
Abdurashid Yo'ldoshev
Omad ketsa
03:41
Hadicha
Unutolmayman
03:53
Sevara
Eski Shaharlik
03:20
Yulduz Usmonova
Iltijo 2
04:49
Sevara Nazarxon & Shahriyor
Ishq (Live)
04:26
Navruzbek Sobirov
Hech qachon
04:24
Bojalar
Onam (monolog)
05:16
Shahruza
Mayli sevma
04:00
Jaloliddin & Lui Amri
Mening Yurtimda bayram
2.43
Mirjon Ashrapov
Ayt ayt
03:24
Bunyodbek Saidov
3 bolam bor
03:50
Ali Otajonov
Baxting menman
03:04
Nilufar Usmonova
Dema dema
03:24
Komil & Sarvar
Yor Shode bosh
03:21
Umidaxon
Ana endi
03:30
Karen Gafurjanov
O'rama soch
03:54
Furqat Macho
Ey Mozoli
04:00
Jamshid Abduazimov
Sensiz (duet)
03:04
G'anisher Abdullayev
Boy qizi
03:22
Yulduz Abdullayeva
Qor yog'adi
04:43
Alisher Fayz & Xurshid Turdiyev
Zo'r TV
03:25
Jamshid Abduazimov & Umid Amirxon
Sensiz
03.06
Otabek Muhammadzohid
Onang
03:25
Nodir Niyozov
Yurtim jamoli
04:10
Muzaffar Mirzarahimov
Eslagin
03:28
Shohruhxon
Ayamay
03:44
Shoxruz (Abadiya)
Hazon
03:39
Munisa Rizayeva & Rashid Holiqov
Bom bom
03:12
Shirin Mamatova
Go'zal Toshkent
02:13
Sardor Mamadaliyev & Ahad Qayum
Ko'ngil tanlar
03:15
Farrux Xamrayev
Birga bir
02:48
Bojalar
Kim ekan
03:19
Bojalar
Mana rep
03:00
Bojalar
Choyxona
03:27
Bojalar
Esingdami
03:19
Zokir Ochildiyev
Alamlar (parodiya)
04:43
Shohruhxon & Bojalar
Oy oy oy
03:36
Bojalar
Yarim baxt
03:15
Kelajak guruhi
Kerak Ekansan
04:02
Qahqaha
Yomon qorqdim (Parodiya Alisher Fayz )
03:26
Bojalar
Zamiram
03:08
Bojalar & Orol Mirzo
Hayot
04:06
Samadjon Ruzmetov
Gulijon
03:07
Shohsanam
Galdim
03:05
Bojalar
Balo balo
3.10
Bojalar
Onam
05:24
Bojalar
Atirgulim
03:57
Bojalar
Soginsam
03:33
Feruza Jumaniyozova
Shaydo bo'ldim
03:26
Alisher Fayz
Salut (fransuz tilida)
03:22
Subhan media
Ket ( Cover Shahzoda )
03:04
Bahrom Nazarov
Rinna (Cover)
03:50
Yulduz Usmonova
Qalblarda Vatan
05:08
Bojalar
Lolam
03:59
Bojalar
Latino
03:01
Ibrohim O'tkirov
Yonaman
03:45
Manzura
Tavbalar qildim
4.13
Ummon
Yog'ganda qor
05:23
Surxon
Tug'ilgan kun muborak
03:32
Ozoda Nursaidova
Qirolicha (New version)
04:48
Nilufar Usmonova
Qirolichaman (Solo version)
04:47
Mavluda Asalxo'jayeva
Kelarmish
04:04
Farrux Raimov & Dilso'z
Sevgilim
04:14
Ulug'bek Rahmatullayev & Shahzoda
Bekatlar
03:16
Ozoda Nursaidova
Qirolicha 2017
04:49
Mirbek
Yar bano
02:47
Dilnoza Ismiyaminova
Yor-yorlar
03:57
Kara Sevda
Amir Phone Gudok
00:29
Shaxboz Nuraliyev
Aytolmadim
03:17
Bahrom Nazarov
Yo'q-yo'q
03:36
Karen Gafurjanov
Baxting bo'lay
04:01
Imomiddin Ahmedov
Yuragim
04:34
Zohirshoh Jo'rayev
Mani deya
03:12
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