Февраль 2017
114 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Shohruhxon
Men seni sevaman (New version)
03:14
Shahzoda
Любовь это ты (DJ Richmond Remix)
04:37
Shadisha
Masterpiece (Original Mix) YL
04:18
Sanobar Rahmonova
Boylandilar
05:14
Sarbon
Kuta-kuta
04:26
Nilufar Usmonova
Dadasining qizi
03:58
Hosila Rahimova
Xushpillak
03:45
G'ayrat Usmonov
Malak
03:50
Aziza Niyozmetova
Jig'a-jig'a
03:25
Xushnud
Seni deya
04:29
Vohid Abdulhakim
Popuri
06:58
Shadisha
Love hunts like a brand new shoes
03:14
Sanobar Rahmonova
Baxtim hamisha yorim
02:46
Lola Ahmedova
Onaizor
06:09
Azim Mullaxonov
Kechalar
03:49
Mavluda Asalxo'jayeva
O'pgim kelar
02:57
Guli Asalxo'jayeva
Xo'p-xo'p
03:25
Xushnud
Qani aytgin
03:18
Xurshid Rasulov
So'nggi nafasgacha
03:25
Shadisha
Love hate fame fear
02:55
Sanobar Rahmonova
Azizlarim, mehribonlarim
05:08
Lola Ahmedova
Faromusho nakun
05:12
Faridam
Faridangman
03:45
Hosila Rahimova
So'zana
03:34
Aziza Niyozmetova
Buxorocha
04:12
Azim Mullaxonov
Janona o'ynaysiz
03:42
Mavluda Asalxo'jayeva
Unutma
04:03
Guli Asalxo'jayeva
Hay-hay o'lan
02:55
Xushnud
Nega
03:03
Shadisha
Hopeless tears
03:16
Sevinch Mo'minova
Qochma
02:37
Sanobar Rahmonova
Andijonim, go'zal shahrim!
02:13
Qilichbek Madaliyev
Man sanga zorman
03:33
Munisa Rizayeva & Shahzod Murodov
Qilpillama
02:31
Shahriyor & Zarina Nizomiddinova
Kerakmas
03:45
Munisa Rizayeva
Shahzod
03:45
Qilichbek Madaliyev
Qilichbek Madaliyev ft Shahzoda- Man sanga zorman
03:45
Lola Ahmedova
Buni hayot deydilar
04:48
Hosila Rahimova
Qo'shni
03:08
Davr
Dilijon
04:05
Aziza Niyozmetova
Bu ko'cha
03:28
Azim Mullaxonov
Go'zalimsan
04:24
Mavluda Asalxo'jayeva
O'zbekiston sog'indim
03:51
Guli Asalxo'jayeva
O'sha Guliman (Alizee-Lolita)
03:28
Xushnud
Ne bo'pti
03:27
Shohjahon Jo'rayev
Istadingmu
04:16
Shadisha
Hibiscus (HiFi stories)
04:37
Qilichbek Madaliyev
Chin sevgi
03:39
Oybek va Nigora
Ohim
03:50
Nilufar Usmonova
Dunyo (Radio edit)
03:40
Hosila Rahimova
Qizim
03:27
Dilso'z
Qurboning bo'lay
03:54
Aziza Niyozmetova
Boshqacha
04:14
Azim Mullaxonov
Dilbarim
03:34
Mavluda Asalxo'jayeva
Tinchlik bo'lsin
03:30
Guli Asalxo'jayeva
San-san
03:31
Xushnud
Navro'z
02:27
Umida Mirhamidova
Dastingdan
03:54
Surxon
Qaro soching
03:40
Shadisha
Hibiscus (AquAdro Remix)
09:24
Sevinch Mo'minova
Eron
04:11
Qilichbek Madaliyev
Muxlislar uchun
03:33
Hosila Rahimova
Qayni
03:13
Aziza Niyozmetova
Galdingmi
06:19
Azim Mullaxonov
Bu dutor
04:05
Mavluda Asalxo'jayeva
Salima
03:03
Guli Asalxo'jayeva
Kizmanayim
02:41
Saida & Zoirbek
Anor
03:11
Yulduz Abdullayeva
Ko'rgim kelaveradi (New version)
03:36
Xushnud
Kechir
04:00
Xurshid Rasulov
Extiyot qiling
04:35
Shadisha
Dancing with the devil
03:32
Sevinch Mo'minova & Kamron
Anarkali
03:28
Sardor Rahimxon
Do'st
03:13
Sardor Mamadaliyev
O'zing asragin
03:05
Karen Gafurjanov
Седая любовь
04:40
Jasur Umirov
Xorazm
03:15
Hosila Rahimova
Qaddingni ur (Hay-haya)
03:00
Firdavs
Qaro soching
04:30
Farhod va Shirin
Dedi
03:57
Azim Mullaxonov
Bog'chalarda
05:02
Mavluda Asalxo'jayeva
Sadda (xorazmcha)
03:07
Guli Asalxo'jayeva
Gaplarim
03:07
Yulduz Turdiyeva
Shamol
03:17
Yulduz Abdullayeva
Kelma
04:32
Sardor Mamadaliyev
Omon yora
03:38
Lola Ahmedova
Sog'intirib
03:51
Jasur Umirov
Tushlarimga kir
03:00
Janob Rasul
Xo'shray
03:37
Karen Gafurjanov
Xaydalish kuyi
03:30
Hosila Rahimova
O'zingni extiyot qil
03:16
Azim Mullaxonov
Bevafo
04:00
Mavluda Asalxo'jayeva
Ota-ona
03:57
Guli Asalxo'jayeva
Vatanim
03:48
Zulayho Boyxonova
Qolmadi
03:14
Yulduz Abdullayeva
Lov-lov yonaman
03:42
Shohjahon Jo'rayev
Yor 16 yosh edi
06:52
Sardor Mamadaliyev
Monolog
06:18
Sanjar Halikov
Shirin
04:01
Hosila Rahimova
Ovsinlar
03:07
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2017
»
Февраль
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00