Январь 2017
125 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Jasur Umirov
Jumagul (Remix)
03:22
Hulkar Abdullayeva
Omon
03:50
Hosila Rahimova
Jiyan
03:12
Bunyodbek Saidov & Farhod va Shirin
Gul bo'lsin
03:45
Dilso'z
Yurtboshini yod etib
06:12
Dildora Niyozova
Habibing
03:04
Mavluda Asalxo'jayeva
Jonim aylansin
03:36
Guli Asalxo'jayeva
Bizga ishongin Vatan
03:10
Zulayho Boyxonova
Ona
05:48
Ziyoda & Bahodir Nizomov
Yonimdasan
03:08
Xurshid Rasulov
Tinchlik
04:01
Shahzoda
Люблю тебя (Neomaster DJ's Remix)
04:24
Shadisha
Jack Is Back
03:05
Sarvara
Ona
04:03
Nargiz
Unutma meni (Cover version)
04:13
Iroda Iskandarova
Yurtim Xorazm
03:29
Ilhom Farmonov
Sarvinoz
03:37
Hosila Rahimova
Ey voh
03:31
Farrux Komilov
Hey Leyla
03:00
Dilso'z
Суйгенiм
03:25
Botir Qodirov
Bir bo'sa ber
05:56
Benom
Ortingga qara
03:13
Baxtiyor Sultonov
O'rgilay
03:59
Mavluda Asalxo'jayeva
Yongan yurak
03:41
Guli Asalxo'jayeva
Bahor qalbim bekasi
03:25
Ziyoda
Coco jambo (Techno Remix)
03:39
Yulduz Turdiyeva
Dilbaram dilbar
03:06
Ummon
Izlaringga
03:44
Sobirjon Mo'minov
Toshkent-Farg'ona
03:55
Shadisha
F*ck U
03:02
Jo'rabek Qodirov
Rashk
04:07
Jasur Umirov
Boboy
03:19
Jasurbek Mavlonov
Yoshlik
03:28
Iroda Iskandarova
Yigit
03:12
Hosila Rahimova
Elim
04:03
Yulduz Turdiyeva
O'zgancha tanovar
02:40
Hosila Rahimova
Do'st
03:44
Daler Xonzoda
Бегу (Remake)
04:07
Botir Qodirov
Balle-balle
02:37
Zulayho Boyxonova
Позови меня с собой
04:18
Yulduz Turdiyeva
Ishq ayladi
05:40
Shadisha
Bitter Diamonds
03:07
Jo'rabek Qodirov
Davlating borida
06:26
Iroda Iskandarova
Xiva dutori
03:41
Hosila Rahimova
Bu dunyo
04:01
Hojiakbar Haydarov
Unutma do'stim
04:26
Manzura
Mening qalbim
03:20
Bayram
Do'stim
03:48
Yulduz Turdiyeva
Nahori nashta
04:04
Vohid Abdulhakim
Bog'dod
03:27
Umidaxon
Objection (Tango)
03:44
Sevara Nazarxon
Meni sev (Remix)
04:24
Ozodbek Nazarbekov
Une vie d'amour
03:19
Oybek va Nigora
Coza sey (Retro Italia)
03:38
Otabek Mutalxo'jayev
Digi-digi
02:59
Navruzbek Sobirov
Lozim
04:02
Hojiakbar Haydarov
Omon yorima
03:02
Jasur Umirov
Kapalak
03:52
Yulduz Turdiyeva
Farg'ona tong otguncha
06:11
Muzaffar Mirzarahimov
Kechikkan fasl
03:41
Iroda Iskandarova
Umr bahori
05:05
Ilhom Farmonov
Sinchalak (New version)
03:33
Hosila Rahimova
Azizim
03:54
Feruza Egamova & Ibrohim Hamidov
Yona-yona
03:27
Dilshod Rahmonov
Parvo qilmay
03:55
Botir Qodirov
Лондон-Париж
03:38
Adhambek Yo'ldoshev
Qadaming
03:35
Yulduz Turdiyeva
Chaman
03:15
Yahyobek Mo'minov
Dil bo'ylasam
03:19
Ulug'bek Rahmatullayev
Lola (Rus tilida)
03:09
Surxon
Yonimda bo'lsang
03:23
Manzura & Shoxrux
Qalbimga kir
02:49
Shahlo Ahmedova
Cheap thrills
03:28
Sardor Rahimxon
Do'stlarim
04:59
Sardor Mamadaliyev
Unutmoq osonmas sizlarni
03:27
Maroqand
Boychechak (Remix)
02:24
Iroda Iskandarova
To'y
03:42
Hosila Rahimova
Ado bo'lurmi
03:50
Gulsanam Mamazoitova
Yor deya
03:31
Bunyodbek Saidov
Janonlara ishonmo
03:36
Bahrom Nazarov
Ko'zi jayron
03:56
Asal Shodiyeva
Зима
03:52
Adhambek Yo'ldoshev
Bilmaydiganlar
03:56
Yulduz Turdiyeva
Bog'im bor
02:29
Ozodbek Nazarbekov
Yanyna geldim (Turkmancha)
04:13
Surxon
Do'ppi gulli
03:07
Shahzoda
Мой золотой (DJ Sake remix)
03:52
Shahriyor
Парами (Koll Remix)
02:29
Sevara Nazarxon
Meni sev (Extended version)
05:05
Sarvara
Bo'lsin
03:20
Qilichbek Madaliyev
Oshiqligimni ayting
03:49
Iroda Dilroz & Nargiz
Jimmi
03:36
Lola
Otmagay tong (Concert version)
03:57
Iroda Iskandarova
Sevgi
03:20
Dilmurod Sultonov
Bag'ringdaman
03:30
Bahrom Nazarov
Kiza bok (Xorazmcha)
03:14
Asal Shodiyeva
Yomg'ir
04:40
Anvar Sobirov
Shatoloq
03:44
Ulug'bek Halikov
Nimasi bu
03:27
Sherzod Bek & Maryam Gafurova
Hit the road jack
02:16
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2017
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00