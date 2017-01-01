Июль 2017
89 треков за месяц.
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Otabek Abdukarimov
Janona
03:45
Lola Ahmedova
Get lucky
03:48
Aziza Nizamova
Misto (cover version)
04:56
Alisher Uzoqov
Do'st
03:56
Qilichbek Madaliyev
To'xtaxon
03:06
Yoqutjon Rajabov
Mehr
03:36
Ummon
Sog'ina
04:01
Shahlo Ahmedova
Ko'chalar (Solo version)
02:46
Shohnur
Kechirmayman
03:45
Yillar guruhi
Yaralangan qalb
03:42
Oypopuk Eshonxonova
Qalbim
04:42
Lola Ahmedova
Deydi mani
03:05
Aziza Nizamova
Here for you (cover version)
03:36
Alisher Uzoqov
Dildor
03:04
Alibobo
O'zbekistonim
03:29
Qilichbek Madaliyev
Ona
04:02
Yoqutjon Rajabov
Deydilar
04:38
Sherzod
Pari
03:45
Ummon
Va'dalari yolg'on ekan
04:24
Oybek Hamroqulov
Xating
03:59
Otabek Mutalxo'jayev
Hazon (radio edit)
03:20
Daler Xonzoda
Dustad doram
03:34
Shoxruz (Abadiya) & Maxsuma
Emronim
03:11
Janob Rasul
Tamara
03:45
Mirzabek Xolmedov
Shokoladim
03:45
Rayhon & Sardor Rahimxon
Ayrma
03:45
Romeo Guruhi
Gulsanam
03:45
Shirin & Farhod
Qalbim Sendadir
03:45
Jahongir Otajonov
Orgatib Qoyma
03:33
Farrux Ahmedov
Vatan
04:07
Amura
Где же ты
04:03
Qilichbek Madaliyev
Nilufar
03:30
Yoqutjon Rajabov
Sevib
04:11
Ummon
Abadiy emas
02:43
Sardor Mamadaliyev
O'g'lim
03:06
Ortiq Sultonov
To'yona
01:54
Mustafo
Sayra
03:24
Eldido
Oppog'oy
03:33
Abdujalil Qoqonov
Senda ham yor
04:46
Qilichbek Madaliyev
Mohichexra
03:42
Shohnur
Ket
03:45
Farhod va Shirin
Qalbim sendadir
03:47
Benom
Baxtli bo'l
03:19
Mustafo
Baxshi bobo
03:40
Xushnud
Armonim (Remix)
02:52
Shohruh Mirzo
Inju
03:36
Shadisha
Rough (Original mix)
03:58
Shahboz va Navro'z
Sog'ina
03:52
Javohirbek Tojiboyev
Bo'ldi yetar
03:56
Qilichbek Madaliyev
Men senga zorman
03:33
Zohirshoh Jo'rayev
Yaxshi ko'rib qoldim
03:53
Xushnud
Armonim
03:28
Uzmir L1ghtdream
Qizil Gullar
03:45
Otash Xijron
Xumoram
03:45
Janob Rasul
Nigina (New version)
03:08
Qilichbek Madaliyev
Qaytmas Vatan
04:25
Bositxon Rahmatov
Бухара
03:38
Surayyo
Devona qizman
03:45
Bojalar
Sharmanda
03:45
Shohruhxon
Yoningdaman
03:45
Suhrob
Qayt
03:45
Xusan Baxshi
Moylov
03:45
Suhrob
Alam
03:24
Shahriyor
Seni ko'rdim (DJ Zoff Funky mix)
04:26
Shadisha
Rough (DJ Danila West Hollywood Remix)
06:48
Sardor Rasulov
Yaxshi qiz
03:46
Shahzoda
Faqat sen (Slow version)
03:31
Xushnud
Oqshom
03:45
Mirjamol
Yevropa
03:17
Jasurbek Jabborov & Dilnoza Akbarova
Kelasanmi
03:56
Jamshid Abduazimov & Shuhrat Umar
Tamom
02:56
Alijon Isoqov
Bir xalq bo'lamiz
04:14
Qilichbek Madaliyev
Yigitlarni e'zozlang
04:02
Bolalar
Kerak emas (Army Plus)
03:29
Shohruhxon
Yoningdaman (new version)
04:03
Ummon
Танцую
03:45
Bojalar
Yoshliging
03:11
Umidaxon
Qoch-qoch
03:16
Bositxon Rahmatov
Bahor
03:28
Shahzoda
Аромат
03:25
Bolalar
Jonim menga aytgin
03:29
Bahrom Karimov
Lablar
03:15
Suhrob
120 Lola
03:45
Kelajak guruhi
Parizod
03:45
Rayhon
Duv
03:05
Mr Akrom
Sevgi
03:23
Yoqubbek qudratov
Yagona
03:36
Sherzod Bek
Необыкновенные глаза
03:25
Eldido
Go'zal yorim
03:14
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