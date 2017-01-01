Август 2017
78 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Mustafo
O'zbegim
03:42
Maxsuma
Mayli ket
03:53
Umidaxon
O'zbekiston
03:20
Yillar guruhi
Onam
04:28
Guli Asalxo'jayeva
O'zbek ayoli
03:27
Alijon Isoqov
Xorazm lazgisi
03:55
Ulug'bek Halikov
Yorim mayli
03:50
Sitora Alimjanova
Baxtli bo'lgin
03:52
Sardor Rahimxon
Shahnoza
03:21
Ummon
Oq gulim
04:16
Sardor Rahimxon
Shahznoza
03:45
Otash Xijron
Atirgulim
03:36
Xamdam (Mango)
Meni Kechir
03:45
Navruzbek Sobirov
Burmak
04:12
Mavluda Asalxo'jayeva
O'zbek davlati
03:41
Dildora Niyozova
1,2,3
03:45
Uktam Hakimov & SeTanho
Sen uchun
03:21
Jasur Umirov
O'g'ri dema
02:42
Zulayho Boyxonova
O'zbekiston
03:39
Ulug'bek Halikov
Umid ber
03:10
Laylo
Ket
03:45
Vohidjon Isoqov & Sevinch
Sensiz
05:02
Ulug'bek Halikov
Sen aytarding
04:04
Jahongir Otajonov
Popuri
06:13
Setora
Ayb kimda
03:13
Umida Mirhamidova
Muhabbat yo'q ekan
07:21
Aziza Nizamova
Без Тебя
03:45
Mirjon Ashrapov
Onam
03:45
Dilso'z
Sening yagonang
03:45
Umidaxon
Toy qilamiz
03:45
Shahzoda
Layli va Majnun (Solo & Remix version)
03:18
Bunyodbek Saidov
Makkora (remix)
03:16
Dilshod Rahmonov & Surayyo Qosimova
Mayli-mayli
04:28
Rayhon
Vatan
03:45
Izzat Ibragimov
Muhabbatimsan (2017)
03:45
Ulug'bek Halikov
O'zingni aya
03:11
Xo'ja
Muhabbatim (New version)
05:08
Vohid Abdulhakim
Labingdan
03:24
Ulug'bek Halikov
O'ylama meni
04:48
Shojasur Shoakbarov
Vafo yo'q
03:45
Aziz Rametov
Tush
03:45
Shahzoda
Ta'zim qiling ona Vatanga
02:39
Hadicha
Aldama
03:45
Ulug'bek Halikov
Binafsha
03:44
Shahriyor & Izzy
Can't Forget
03:41
Dilmurod Sultonov & Ortiq Otajonov
Palov
04:47
Lola Ahmedova & Hojiakbar Haydarov
Yur muhabbat
03:18
Guli Asalxo'jayeva
Aji-buji
03:33
Sardor Rahimxon
Koktem
03:45
Farrux Xamrayev
Mazalim
03:45
Ummon
Unutaman
03:45
Ulug'bek Halikov
Baxtli bo'l
03:30
Ulug'bek Rahmatullayev
Гармонь звучит
03:38
SeTanho
Rahmonim
04:08
Oybek va Nigora
Faqat sen
02:59
Davron Ergashev
Qarang
03:45
Oybek & Nigora
Faqat sen
03:45
Shadisha
Boom boom
03:04
Ozodbek Nazarbekov
Mendirman (Radio edit)
03:31
Maroqand
Limonariya
02:55
Lola Ahmedova
Yomg'ir
04:22
Gulzoda Xudoynazarova
Nunni qiz
03:50
Afrosiyob
Chao-chao
03:23
Qilichbek Madaliyev
Shunday vatanda
03:15
Shahriyor
Money (Moomba) (DJ Zoff Remix)
03:30
Ozodbek Nazarbekov
Mendirman (+ intro)
05:42
Oypopuk Eshonxonova
Без тебя
03:52
Bunyodbek Saidov & Arslon Ochilov
Va'da
03:49
Aziza Nizamova
So good (cover version)
04:20
Alisher Uzoqov
Hi-Fi bola
03:13
Ummon
Soginganim mani (Remix)
03:45
Nilufar Usmonova
Yor yor
03:45
Abdujalil Qoqonov
Xushtor
04:32
Ummon
Yo'qol
03:29
Shahlo Ahmedova
Sen bo'lmasang yonimda
03:03
Oypopuk Eshonxonova
Sotqin muhabbat
03:35
Mavluda Asalxo'jayeva & Bahodir Nizomov
Hayot
05:16
Maysara
Bo'ladimi (Remix)
02:55
Главная
»
Архив по годам
»
2017
»
Август
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00