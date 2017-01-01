Май 2017
210 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Via Sharq
Ключик (2017)
03:45
Avzalbek Husanov
Gamzelim (2017)
03:45
Aziza
Aziza_Nizomova-1,2,3
03:45
Zarina Nizomiddinova
Aisha (cover version)
04:30
Ruxshona & Dilso'z
Qizalog'im
03:03
Alisher Uzoqov & Farangiz
Take my heart back(cover version)
02:55
Sharq
Ключик
03:29
Avzalbek Husanov
Gamzelim
03:07
Shahzoda
Hayot ayt (Alternative Remix)
02:18
Bahrom Nazarov
Gapim bor
03:45
Abdurashid Yo'ldoshev
Ota
03:45
Bojalar
Anjir
03:14
Shahzoda
Hayot Ayt (Remix)
03:45
Farhodqori
Munojat
08:04
Dilnoza Ismiyaminova & Bunyodbek Saidov
Gunda
03:56
Shohruhxon
Popuri 3
05:21
Husan
Kutaman
03:21
Zafar Qodirov
Tor ko'chalar
03:15
Alisher Zokirov
Chimildiging Qani
03:45
Yulduz Usmonova
Yormikan
03:35
Layli va Majnun
Dardim
03:32
Asilbek
Это любовь
03:46
Shohruhxon
Mening qo'shig'im (remake)
02:40
Shohruhxon
Komila (remake)
02:47
Shohruhxon
Aprel-May (remake)
03:36
Zafar Qodirov
Gulim
03:41
Jasur Rahimov
Olmaxonim
02:52
Farhodqori
Muhammad Mustafo
10:14
Yamin
Zarina
03:56
Bahriddin Zuhriddinov
Yiglama Yuragim
03:45
Renat Sobirov
Yolvorib
03:45
Kaniza
Oyijon (2017)
03:45
Otabek Mutalxo'jayev
Nozanin yor
03:45
Hulkar Abdullayeva
Kelmadingiz
03:45
Suhrob
Alam (2017)
03:45
Sardor Rasulov
Ayoldan pul sorama
03:45
Dilshod Xoliqov
Yomoney
03:35
Aziza Nizamova
Yoz alvido (cover version)
03:33
Asilbek
Zolima
05:09
Yulduz Usmonova
Xush keldilar, shiru-shakar
04:14
Malika Egamberdiyeva & Ogabek Sobirov
Senmiding
04:41
Mango
Yig'lama dil
03:00
Madina Mumtoz
Uzun ince
07:26
Farhodqori
Madina
05:53
Aziza Nizamova
Yor
03:09
Asilbek
Toshkentlik
03:47
Yulduz Usmonova
Uyg'onish
06:34
Baha Analgin & Shoxrux
Kim
04:02
Lola Ahmedova
Yoq-yoq
03:45
Dildora Niyozova
Borsaydim
03:45
Oybek & Nigora
Xohlamayman
03:45
Zahida
Ona qizim
03:45
Dilso'z
Hayot bozori
03:45
Manzura
Boldi
03:45
Shahzoda
Qarama ko'zlarimga + O'tib ketadi
03:49
Janob Rasul
Mohinura
03:54
Farhodqori
Kujo shud
04:20
Aziza Nizamova
Yarog'ey
03:32
Asilbek
Sog'indim
03:28
Oybek va Nigora
Xoxlamayman
03:24
Mohim
Shubxalanma
04:01
Shoxruz (Abadiya)
Manga Nima
03:45
Mohim
Shubhalanma
03:45
Mirzabek Xolmedov
Ona
03:45
Janob Rasul
Janob_Rasul_-_Moxinura
03:45
VIA Marokand
Meni dadam kapitan
03:45
Shahzoda
Qarama kozlarimga (Remix)
03:45
Sardor Rahimxon
Sinfdosh
03:45
Maroqand
Mening dadam kapitan
03:14
Shahzoda
Ket (Solo & Remix version)
03:10
Murodbek Qilichev
Darvoza
04:35
Munisa Rizayeva
Sensiz (Remix)
04:00
Farhodqori
Improvizatsiya
03:01
Renat Sobirov
orzu
04:00
Aziza Nizamova
Toshkent-Samarqand (cover version)
02:58
Asilbek
Qarang-qarang
07:47
Afrosiyob
Voy jon
03:25
Jasur Rahimov
Oysanam
03:34
Yulduz Usmonova
Ruboiylar
05:11
Tohir Mahkamov
Zebojon (New version)
03:28
Shahnoza Otaboyeva & Olim aka
Er-xotin tortishuvi
03:32
Sardor Rahimxon
Ey sinfdosh
03:59
Shahzoda
Rumba
03:45
Tohir Mahkamov
Zebbojon (new version)
03:45
Munisa Rizayeva
Hafa Hafa
03:45
Jahongir
Vatanim
03:45
Rashid Holiqov & Lola
Hayot davom etar
03:45
Izzat Shukurov
Kel kel
03:45
Yodgor Mirzajonov & Budur
Ozbekiston
03:45
Shohruhxon
Qizgina
03:45
Mirjon Ashrapov
Likillab oyna
03:45
Zahida
Jonim azobda
03:45
Shahzoda
Roziman
03:45
Sardor Rahimxon
Onam
03:45
Sardor Mamadaliyev
Mamatip
03:45
Shahzoda
My angel
03:45
Koinot guruhi
Sabab
03:45
Murodbek Qilichev
Arkalasam
04:07
Farhodqori
Etmagin
04:10
Aziza Nizamova
To'rt qadam (cover version)
03:21
←
1
2
3
→
Главная
»
Архив по годам
»
2017
»
Май
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00