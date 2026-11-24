Shohruh Ibragimov - Dilim siyoh
|Ijrochi:
|Shohruh Ibragimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.8 MB
|Davomiyligi:
|03:42
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|24-11-2026
Qo'shiq haqida
«Dilim siyoh» — Shohruh Ibragimov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:42, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 24-noyabrda qo'shilgan. Shohruh Ibragimov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Imkon ber», «Kechalar», «Qara». Bu Shohruh Ibragimovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Shohruh Ibragimov - Dilim siyoh qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.