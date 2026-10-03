Shohruh Ibragimov - Xazon
|Ijrochi:
|Shohruh Ibragimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.1 MB
|Davomiyligi:
|02:13
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|03-10-2026
Qo'shiq haqida
«Xazon» qo'shig'ini Shohruh Ibragimov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:13, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-oktabrda qo'shilgan. Shohruh Ibragimov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Imkon ber», «Kechalar», «Onam». Bu Shohruh Ibragimovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Shohruh Ibragimov - Xazon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.