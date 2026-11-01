Shohruh Ibragimov - Qara

Shohruh Ibragimov — Qara
Ijrochi: Shohruh Ibragimov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.14 MB
Davomiyligi: 03:53
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 01-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Qara» qo'shig'ini Shohruh Ibragimov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:53, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-noyabrda qo'shilgan. Shohruh Ibragimov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Imkon ber», «Kechalar», «Xazon». Bu Shohruh Ibragimovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Shohruh Ibragimov - Qara qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00