Muzaffar Abduazimov - Onam kasalman demang, Ado bo’laman, Tamom bo’laman
|Ijrochi:
|Muzaffar Abduazimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|311 567
|Hajmi:
|3.86 MB
|Davomiyligi:
|03:53
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|14-09-2021
Qo'shiq haqida
Muzaffar Abduazimovning «Onam kasalman demang, Ado bo’laman, Tamom bo’laman» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:53, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 14-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 311 567 marta tinglangan — bu Muzaffar Abduazimovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Muzaffar Abduazimov ijrosida saytda jami 53 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ona», «Dard», «Kongil». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Eng sara qo'shiqlar, Ona haqida qo'shiqlar.
Muzaffar Abduazimov - Onam kasalman demang, Ado bo’laman, Tamom bo’laman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.