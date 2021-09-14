Muzaffar Abduazimov - Onam kasalman demang, Ado bo’laman, Tamom bo’laman

Muzaffar Abduazimov — Onam kasalman demang, Ado bo’laman, Tamom bo’laman
Ijrochi: Muzaffar Abduazimov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 311 567
Hajmi: 3.86 MB
Davomiyligi: 03:53
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 14-09-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

Muzaffar Abduazimovning «Onam kasalman demang, Ado bo’laman, Tamom bo’laman» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:53, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 14-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 311 567 marta tinglangan — bu Muzaffar Abduazimovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Muzaffar Abduazimov ijrosida saytda jami 53 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ona», «Dard», «Kongil». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Eng sara qo'shiqlar, Ona haqida qo'shiqlar.

Muzaffar Abduazimov - Onam kasalman demang, Ado bo’laman, Tamom bo’laman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Eng sara qo'shiqlar Ona haqida qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00