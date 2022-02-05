Xamdam Sobirov - Ko’zmunchog’im mani
|Ijrochi:
|Xamdam Sobirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|316 041
|Hajmi:
|5.73 MB
|Davomiyligi:
|04:07
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|05-02-2022
Qo'shiq haqida
«Ko’zmunchog’im mani» — Xamdam Sobirov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:07, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 5-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 316 041 marta tinglangan — bu Xamdam Sobirovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Xamdam Sobirov ijrosida saytda jami 252 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Tentakcham mani», «Rano (Maktabimda)», «Maktabimda». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Eng sara qo'shiqlar, Terma qo'shiqlar.
Xamdam Sobirov - Ko’zmunchog’im mani qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.