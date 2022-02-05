Xamdam Sobirov - Ko’zmunchog’im mani

Xamdam Sobirov — Ko’zmunchog’im mani
Ijrochi: Xamdam Sobirov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 316 041
Hajmi: 5.73 MB
Davomiyligi: 04:07
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 05-02-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ko’zmunchog’im mani» — Xamdam Sobirov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:07, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 5-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 316 041 marta tinglangan — bu Xamdam Sobirovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Xamdam Sobirov ijrosida saytda jami 252 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Tentakcham mani», «Rano (Maktabimda)», «Maktabimda». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Eng sara qo'shiqlar, Terma qo'shiqlar.

Xamdam Sobirov - Ko’zmunchog’im mani qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Eng sara qo'shiqlar Terma qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00