Shohruhxon Urunbayev - Jigar
|Ijrochi:
|Shohruhxon Urunbayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.96 MB
|Davomiyligi:
|03:14
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|24-11-2026
Qo'shiq haqida
Shohruhxon Urunbayevning «Jigar» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:14, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 24-noyabrda qo'shilgan. Bu Shohruhxon Urunbayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Shohruhxon Urunbayev - Jigar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.