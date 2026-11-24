Jamshid Ximmatov - Yulduzxan
|Ijrochi:
|Jamshid Ximmatov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.7 MB
|Davomiyligi:
|03:06
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|24-11-2026
Qo'shiq haqida
«Yulduzxan» — Jamshid Ximmatov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:06, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 24-noyabrda qo'shilgan. Jamshid Ximmatov ijrosida saytda jami 41 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sen xoxlaganing kabi dek emasman», «Orzuyingdagi Maykl Jekson emasman», «Bu yurak seni izlar xamon». Bu Jamshid Ximmatovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Jamshid Ximmatov - Yulduzxan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.