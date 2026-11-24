Surayyo Qosimova - Ey sohibi dil (cover)
|Ijrochi:
|Surayyo Qosimova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|9.26 MB
|Davomiyligi:
|05:02
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|24-11-2026
Qo'shiq haqida
«Ey sohibi dil (cover)» (kover versiya) qo'shig'ini Surayyo Qosimova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:02, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 24-noyabrda qo'shilgan. Surayyo Qosimova ijrosida saytda jami 33 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Mayli-mayli», «Arzanda jonim (new version)», «Uzuging». Bu Surayyo Qosimovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Surayyo Qosimova - Ey sohibi dil (cover) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.