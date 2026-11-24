Ozoda Yorova - Qizim
|Ijrochi:
|Ozoda Yorova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1
|Hajmi:
|7.94 MB
|Davomiyligi:
|04:19
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|24-11-2026
Qo'shiq haqida
«Qizim» — Ozoda Yorova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:19, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 24-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 marta tinglangan. Ozoda Yorova ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yonimda qolgin», «Qachon bo'lgay», «Yangi yil». Bu Ozoda Yorovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Ozoda Yorova - Qizim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.