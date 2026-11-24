Sunnatillo Do'stov - Yomg'irli mavsum
|Ijrochi:
|Sunnatillo Do'stov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.82 MB
|Davomiyligi:
|02:37
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|24-11-2026
Qo'shiq haqida
«Yomg'irli mavsum» — Sunnatillo Do'stov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:37, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 24-noyabrda qo'shilgan. Sunnatillo Do'stov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yonaman», «Parishon», «Parishon». Bu Sunnatillo Do'stovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Sunnatillo Do'stov - Yomg'irli mavsum qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.