Май 2016
67 треков за месяц.
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Ummon
Aybim (remix)
02:55
Sardor Rasulov
Sog'inib
03:38
Hulkar Abdullayeva
Dard
04:42
Janob Rasul
Alvido (remix)
04:07
Shahzoda
Тёмное море (remix)
03:14
Firdavs
Oshiq bo'ldim
03:43
Botir Qodirov
Qiynama mani
02:47
G'anisher Abdullayev
Boymiz
03:41
Farhod va Shirin
Olim bola
04:00
Budur
Yondirma
03:22
Shoxrux
Mani jonim (Lind Remix)
03:06
Shahboz va Navro'z
Afsuslarda (remix)
03:59
Munisa Rizayeva
Lol qolaman
03:53
Bahodir Nizomov & Madina Mumtoz
Sen bilmaysan
03:24
Davron Ergashev
Bir o'zim ko'rmasam
04:05
Shahzoda
Необходим мне (remix)
04:04
Muqaddas Jo'rayeva
Uyalaman
03:48
Botir Qodirov
Hammamiz birga
02:29
Shoxrux
24 soat (remix)
04:48
Shohruhxon
Darak yo'q
04:00
Ravshan Sobirov & Leyli
Xayr maktabim
06:03
Amura
Muhabbatimsan
03:24
Shahzoda
Тебя рядом нет (remix DJ_Shirshnev)
05:34
G'anisher Abdullayev
Qalaysan endi
04:02
Botir Qodirov
Do'st-u dushman oldida
03:24
Shahriyor
Qalam qoshli yorim
03:11
Ozodbek Nazarbekov
Sevmading sen
04:11
Malika Egamberdiyeva
Qatlama
02:39
Mirodil Hakimov
O'xshaydiku
05:34
Javohir Zokirov
Dilbarim
04:04
Feruza Egamova
Derdinku
03:27
Firdavs
Yog'ar yomg'irlar
03:48
Dilso'z
Вальс в Миноре
03:09
Zohirshoh Jo'rayev
Dildora
03:16
Shoxrux
Mani Jonim (Tennor remix)
03:28
Shahzoda
Необходимо мне
03:16
Otabek Mutalxo'jayev
Lolam
03:22
Mirodil Hakimov
Sardori menman
06:35
Mavluda Asalxo'jayeva
Erka oshiq
03:27
Lola
Журавли
03:56
Botir Qodirov
Bodom qovoqlaringdan
03:42
Husniddin Hudoyorov
Yallo-yallo
03:30
Asilbek
Любить тебя
03:37
Shahzoda
Мой золотой (remix)
02:27
Ozodbek Nazarbekov
Seni sevdim (2016)
03:47
Mirodil Hakimov
Ona (jonli ijro)
06:20
Farrux Raimov
Chang ko'chalar
03:36
Asilbek
Gulyora
04:10
Javohir Zokirov
Zarb
03:24
Husniddin Hudoyorov
Erkam
03:45
Botir Qodirov
Axtarsam
04:08
Shohjahon Jo'rayev
Kim edigu, kim bo'ldik
03:43
Shohruhxon
So'ngi qo'ng'iroq (remix)
03:31
Shahzoda
Любовь это ты (Prowheel remix)
05:05
Amira Alibekova
O'rtamizda
04:15
Ozodbek Nazarbekov
Saidaxon
03:48
Navruzbek Sobirov
Zolim
04:03
Diyor guruhi
Extiyojim bor
03:25
Botir Qodirov
Asta-asta
03:04
Aziza Nizamova
Yomg'ir (cover)
04:05
Shohruh Mirzo
Xivalik qiz
03:58
Husniddin Hudoyorov
Erkalasam
04:14
Sherbek Shodiyev
Intizor etma
03:43
Ozoda Nursaidova
Yetar
04:32
Navruzbek Sobirov
Darbadar
03:18
Mavluda Asalxo'jayeva
Sizim-sizim
04:52
Jo'rabek Qodirov
Tanovar
04:00
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