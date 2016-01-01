Июль 2016
90 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Surxon
Kelinchak
03:34
Navruzbek Sobirov
Ibiyay voyay
04:44
Navruza Abbosova & Nur
Devonaman
03:39
Manzura
Я стану
03:39
Faridam & Diyor Mahkamov
Ket
03:42
Avzalbek Husanov
Shaydo
03:47
Asilbek
Yolg'on
04:02
Tamila
Salyut Mister P
03:24
Manzura
Я не верю
03:39
Gulasal Abdullayeva
Oqqush
03:10
Bojalar
Надо бросать
03:04
Avzalbek Husanov
Sharob 1997
05:06
Asilbek
Shakarim
04:02
Manzura
Приснись мой милый
04:21
Gulasal Abdullayeva
Omon
03:53
Avzalbek Husanov
Sadag'a
03:26
Asilbek
Qo'qonda
06:18
Xurshid Rasulov
Sizni sevaman
04:22
Sharq
Море
02:59
Shahboz va Navro'z
Ko'zlaringni och
02:18
Sardor Rahimxon & Halima Ibragimova
Halima
04:00
Sardor Isroilov
Aytgin kim aybdor
03:26
Manzura
Sen uchun
04:02
Jasur Mirsagatov
Meni kuchim yetadi
03:54
Gulasal Abdullayeva
Mohitabon
03:24
Avzalbek Husanov
Nozik
03:32
Sharq
Dengiz
03:12
Sardor Isroilov
Qoshlari qora
03:15
Manzura
O'jar bola (Uyg'urcha)
03:39
Davron Ergashev
Nelar desam
04:06
Avzalbek Husanov
Iymon
05:01
Afrosiyob
Layli
02:52
Shohruhxon
Yomg'ir
02:58
O'lmas Olloberganov
Ota
05:46
Manzura
Love you (Russian version)
03:20
Hoji Akbar
Hotanlik
04:26
Zohirshoh Jo'rayev
Ota-ona
05:38
Muhammad Ali
Iforlari shirin
03:14
Manzura
Kelin (Uyg'urcha)
03:43
Hulkar Abdullayeva
Xiva
03:23
Hoji Akbar
Layli Majnun derlar
03:57
Zohirshoh Jo'rayev
Ko'zga
05:41
Avzalbek Husanov
Dilorom
03:42
Asilbek
Keldim-keldim
05:36
Shahnozabonu
Turnalar
03:43
Manzura
Dona-dona
03:27
Gulasal Abdullayeva
Bulbul
02:36
Avzalbek Husanov
Chaqaloq
04:25
Zohirshoh Jo'rayev
Dilorom
07:00
Yulduz Turdiyeva
Ona, men keldim deng
04:33
Manzura
Adashdim
04:12
Madina Mumtoz & Ahmed Mustafayev
Sev meni
03:45
Hojiakbar Haydarov
Yulduzim (Jonli ijro)
06:37
Gulasal Abdullayeva
Notanish yigit
02:59
Bayon & Laylo Azimova
Sen
04:08
Bojalar
Do'st
03:37
Avzalbek Husanov
Boy qizi
04:28
Zohirshoh Jo'rayev
Voh ajab
03:49
Xurshid Arslonov
O'zbekman
04:15
Alisher Fayz
Zuhraxonning ro'moli
03:02
Sarvar
O'zbekiston-faxrim
03:57
Azamat Sharq
Vatanim
03:53
Avzalbek Husanov
Baxt menga
03:42
Zafar Qodirov
Ota
04:47
Shohruhxon
Nigorim (New version)
03:40
Hojiakbar Haydarov
Birinchi muhabbatim
10:48
Hulkar Abdullayeva
Yeyasim galdi
03:04
Dilmurod Sultonov
Yolg'on chakki
03:10
Avzalbek Husanov
Barkamol avlod
03:39
Ummon
Qadam
04:02
Saida
Позови
04:24
Husan
Gulijon
03:57
Dilmurod Sultonov
Popuri
07:10
Avzalbek Husanov
Asal-asal
04:02
Hulkar Abdullayeva
Uch patir (Non yopaman)
02:25
G'ayrat Usmonov
Noma
04:38
Dilmurod Sultonov
O'zingga o'xshatma
03:21
Dilnoza Akbarova
Navro'z keldi
03:54
Ziyoda
Jonim mani
03:50
Jasurbek Jabborov
Qaydasan go'zalim
03:32
Nasiba Abdullayeva
Chaman ichra
04:42
Hulkar Abdullayeva
Lazgi
03:53
G'ayrat Usmonov
Kimim
04:29
Abdulla Qurbonov
Zebo bo'libsiz
03:36
Renat Sobirov & Shahriyor
Bu sevgi
03:06
Mahmud Namozov
Ona
04:27
Tohir Mahkamov
Kapalak
06:09
G'ayrat Usmonov
Janon
03:56
Dilmurod Sultonov
Imkon
03:22
Shohruhxon
Nima qilish kerak (Slow)
03:38
Главная
»
Архив по годам
»
2016
»
Июль
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00