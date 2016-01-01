Ноябрь 2016
48 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Nilufar Usmonova
Kel ikkimiz
04:50
Shahriyor & Lola
Ko'nikmadim
03:11
Otabek Abdukarimov
Vafoli jonim
02:42
Asilbek
Janee
04:14
Doston Rahimov
Sog'inganimsan
03:17
Shahzoda
Billionaire (ft. Dr.Costi)
02:56
Yulduz Turdiyeva
Qoshlari qaro
03:31
Shahboz va Navro'z
Yuragimdan o'chiray
03:28
Farhod va Shirin
Voha-voha
03:21
Asilbek
Yuragimni ezding
05:54
Alijon Isoqov
Aldadi meni
04:42
Afsona
Yo'q
03:09
Yulduz Turdiyeva
Istayiram guramsani
06:15
Ulug'bek Rahmatullayev
Siz yig'lamang (concert version)
04:26
Shahzoda
Hayr, endi kech (vocal version)
02:57
Bunyodbek Saidov
Obbo san
02:59
Hadicha
Kungaboqar
03:33
Otabek Abdukarimov
Olmaliq qizlari
02:37
Nodir Niyozov
Yorim netay
03:22
Muxlis Berdiev
Alamjon
04:25
Asilbek
Qo'yma-qo'yma
04:03
Ulug'bek Rahmatullayev
Vatan bilan bo'l (concert version)
04:58
Shahzod
Yulduzlar ayt menga
04:04
Sardor Rahimxon
Друг
03:16
Ilhom Farmonov
Yashang
03:18
Budur
Tun yig'lar (Remix)
03:23
Baxtiyor Ahmadjonov
Kuz
04:09
Asilbek
Muxtoj aylama
04:26
Shahzoda
Ayrilamiz + Baxtli ko'rsam (new version)
02:21
Shuhrat Umar
Nigoh
03:36
Mohim
Ishon
03:50
Nodir Niyozov
Kel-kel
03:55
Asilbek
Man-man
04:41
Yulduz Turdiyeva
Tanbur
04:20
Nodir Niyozov
Humor
03:21
Ummon
Qo'g'irchoq
03:16
Lola
Bilmaysan
03:52
Asilbek
Guli
05:40
Alijon Isoqov
Go'zal qiz
03:55
Yulduz Turdiyeva
Qo'ymaslar
07:10
Sanjar Usmonov
Kimda ota, kimda ona yo'q
04:26
Otabek Abdukarimov
Nozlaring
03:23
Botir Qodirov
Yomon yondim
04:34
Asilbek
Boylama
04:10
Yulduz Turdiyeva
Naylayin
04:27
Sanjar Usmonov
Dardisarim
04:12
Hojiakbar Haydarov
Do'lana (New version)
04:36
Hilola Hamidova
Sog'indim
03:20
Главная
»
Архив по годам
»
2016
»
Ноябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00