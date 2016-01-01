Январь 2016
85 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Gulsanam Mamazoitova
Xushtak
03:13
Alijon Isoqov
Armonli yurak
04:45
G'anisher Abdullayev
Unut
04:26
Yulduz Usmonova
O'sha-o'sha
03:05
Sardor Mamadaliyev
Tango
03:16
Manzura
Xiyonat
03:41
Isfira
Sensiz baxtliman
03:45
Gulsanam Mamazoitova
Sensizligimdan
04:11
G'anisher Abdullayev
Dadam
05:00
Farhod va Shirin
Yondirar
02:58
Muzaffar Mirzarahimov
Ola ketdi
03:24
Bahrom Nazarov
Люблю тебя
02:54
Yulduz Usmonova
O'shal yor
03:00
Surxon
Jamila
03:16
Manzura
Yo teskari zamon bo'ldimi
03:34
Mango
Maysara
02:43
Gulsanam Mamazoitova
Seni sog'indi yurak
03:54
Farrux Raimov
Ko'ngil bog'im
03:44
Yulduz Usmonova & Nilufar Usmonova
Men sen bilan qirolichaman
04:50
Xurshid Rasulov
Ota
08:12
Sardor Mamadaliyev
Qalam
02:42
Gulsanam Mamazoitova
Qoshimni qarosi
03:39
Yulduz Usmonova
Ko'zimga yosh
03:42
Hosila Rahimova & Bahriddin Zuhriddinov
Kuyov
04:04
Hojiakbar Haydarov
Yuragimni yo'lbarslarga yediraman
03:45
Gulsanam Mamazoitova & Hurshid Hamidov
Opa-uka
03:37
Yoqubbek qudratov
Sevgi sarobi
03:57
Yulduz Usmonova
Giriftor
03:59
Xurshid Rasulov
Onajonim
04:01
Shahzoda
Sirdoshim
03:40
Hojiakbar Haydarov
Omoney
03:22
G'ayrat Usmonov
Donaginam
03:48
Gulsanam Mamazoitova
Qaysar yor
03:05
Farrux Raimov
Sog'inarsan
03:04
Zarina Nizomiddinova
Yonimda qol
03:05
Yulduz Usmonova
Dubay
03:24
Xurshid Rasulov
Niholim
03:39
Shahzoda
Не реально без тебя (DJ Kirill Clash radio remix)
03:27
Sobir Primov & Shahnoza Mamadaliyeva
Baxtli bo'lamiz
03:39
Sardor Mamadaliyev
O'zim
04:00
Sahro
Я с тобой
03:40
Otabek Muhammadzohid
Ziyodam mening
02:51
Iroda Dilroz
Yangi yil 2015
03:54
Gulsanam Mamazoitova
Qaydan boshlanadi ishq
04:05
Dilso'z
Aytgin
03:12
Daler Xonzoda
Новый год
03:26
Budur
Песня про медведя
03:14
Bahrom Nazarov
Saxna
04:01
Alisher Imomov
Turnalar
04:07
Zoirbek
Ayrildim
03:38
Yulduz Usmonova
Burgutlar
05:58
Xurshid Rasulov
Bolalar
07:06
Shuhrat Umar
Suzanna
03:16
Shahzoda
Joe le taxi
02:55
Saida
Habibi
04:02
Sahro
Одинок
03:44
Dilmurod Sultonov & Otabek Muhammadzohid
Asal lazgi
04:51
Manzura
Sandra
03:26
Gulsanam Mamazoitova
Parvona
02:38
Daler Xonzoda
Ishq
03:40
Shuhrat Umar & Daler Fayzullayev
Белые розы
03:29
Yulduz Usmonova
Bormikan (remix)
03:47
Ummon
Ko'prik (remix)
04:13
Surxon
Lov-lov
03:38
Shahzoda
Qo'llar tepaga (radio edit)
03:07
Shahboz va Navro'z
Sarson sevgi (remix)
03:20
Sevara Nazarxon
Bilarsan
04:06
Sardor Mamadaliyev
Ota-onam duosi
03:46
Yulduz Usmonova
Bir on
04:14
Otabek Muhammadzohid
Vatanfurushlar
04:23
Lola
Sevgimsan (Romantic version)
03:31
Hosila Rahimova
Dadasi
03:29
Safiya Saftarova
Vatanim qomusi
03:50
Safiya Saftarova
Sevgilim
05:27
Safiya Saftarova
Samarqand
04:38
Safiya Saftarova
Parizodum
04:09
Safiya Saftarova
Namedoni
03:56
Safiya Saftarova
Ingor
03:24
Safiya Saftarova
Dunyo
03:15
Safiya Saftarova
Dilbar
04:11
Safiya Saftarova
Armon
04:49
Alijon Isoqov
Feruzam
04:41
Gulsanam Mamazoitova
Ona qizim
03:17
All stars
Yangi yil oqshomi
04:07
Abdurashid Yo'ldoshev
Kulasanda
03:54
Главная
»
Архив по годам
»
2016
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00