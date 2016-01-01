Февраль 2016
68 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Xurshid Arslonov
Sog'indim
03:42
Hadicha
Armonli
04:04
Navruzbek Sobirov
Bu yona
03:50
Munisa Rizayeva
Vaqt
03:56
Farrux Raimov
Yig'latganlar
03:57
Avaz Olimov
Qizil o'rik
03:10
Aziza Nizamova
Seni ko'rdim
02:59
Shahzoda & Shoxrux
Ket remix
03:47
Sarvinoz
Aldading
04:05
Yunusbek Yusupov
Sensan
03:30
Sarvinoz
Zaynab nolasi
03:53
Aziza Nizamova
16-17 yoshim
02:16
Asal Shodiyeva
Je taime
04:09
Alisher Zokirov
O'lganimda yig'lama
04:20
Yulduz Usmonova
Мама
04:47
Vohid Abdulhakim
Kim baxtli dunyoda (remix)
03:48
Ulug'bek Qodirov
Sendan o'zga kim
02:51
Mavluda Asalxo'jayeva
Seni sog'inib
04:18
Janob Rasul
Ming'ir-ming'ir
03:18
Dilso'z
Uylanasizmi yo'qmi
03:41
Bunyodbek Saidov
Uch so'm pul
04:10
Yulduz Usmonova
Yulduz relax
05:05
Yagona
Aylasang
02:56
Ulug'bek Qodirov
Asalim, shakarim
03:49
Shahboz va Navro'z
Ketaver
03:16
Otabek Mutalxo'jayev
Sehrlangan
03:35
Munisa Rizayeva
Ammo menmas
03:04
Leyla
Yondiradi Leyla
03:38
Kaniza
O'ylamang
03:30
Kamila
Любовь как дежавю
03:45
Farrux Raimov
Uxla
03:18
Daler Xonzoda
Sog'insam
04:12
Aziz Yo'ldoshev
Qaydasan
03:34
Alim
Kim ayt
03:39
Yulduz Usmonova
Yoring bo'lay
04:05
Sharq
Otmagay tong
04:17
Lola
Ovutay
03:24
Hojiakbar Haydarov
Do'lana
03:30
Farhod va Shirin
Istaram
04:03
Bunyodbek Saidov
Yozmi adi
03:30
Aziz Rametov
Kecha olmadim
04:26
Aziz Abdullayev
Глаза
03:55
Alisher Fayz
Ovvora men
03:46
Abdurashid Yo'ldoshev
Bir shirin
03:32
Ziyoda
Oh kim
02:52
Yulduz Usmonova
Yo Mansur
03:29
Yodgor Mirzajonov
Sabab
03:15
Ummon
Soat 7da
04:13
Lola
Senga (remix)
03:23
Jo'rabek Qodirov
Biz baxtli
03:54
Farhod va Shirin
Omonat dunyo
04:16
Dildora Niyozova
Temir yo'llar
03:47
Amura
Afsusdaman (duet Aziz Ali)
03:17
Alim
Hammadan asal
03:37
Abdulla Qurbonov
Aylansin-aylansin
03:41
Yulduz Usmonova
Siz menga kerak
03:37
Jo'rabek Qodirov
Vatan
03:09
Umidaxon
Biyo-biyo
03:33
Dildora Niyozova
Tanish-bilish
03:37
Davr
O'yna-o'yna
03:27
Daler Xonzoda & Alisher Aliyev
Yori man
03:17
Dilnoza Ismiyaminova & Bunyodbek Saidov
Gunda shu hol
03:52
Ahmadjon Tojiboyev
Asalginam
03:16
Yulduz Usmonova
Samarqand
04:13
Yulduz Abdullayeva
Hay bola-bola
03:19
Tohir Usmonov
Mashrabo
04:15
Sardor Mamadaliyev
Yig'latur
05:09
Jasur Umirov
Qalaysizlar qizlar
03:32
Главная
»
Архив по годам
»
2016
»
Февраль
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00