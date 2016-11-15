Ilhom Farmonov - Yashang
|Ijrochi:
|Ilhom Farmonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|396
|Hajmi:
|7.61 MB
|Davomiyligi:
|03:18
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|15-11-2016
Qo'shiq haqida
«Yashang» qo'shig'ini Ilhom Farmonov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:18, sifati 128 kbps, saytga 2016-yil 15-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 396 marta tinglangan. Ilhom Farmonov ijrosida saytda jami 213 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «O`zim o`zim o`zimda Gunoh», «Onajoning rozi qil volidangni rozi qil», «Jamoling (1993)».
Ilhom Farmonov - Yashang qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.