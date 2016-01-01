Июнь 2016
96 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Shahboz va Navro'z
Sabriya
03:51
Malika Egamberdiyeva
Onajonim
01:57
Dilmurod Sultonov
Dim-dim
03:56
Alisher Fayz
Hay-hay
03:31
Sarvar
Ming yillik o'zbegim
03:44
Nargiz
Yor-yor
03:44
Mango
O'zbekiston
03:44
Ummon
Sog'inganim mani
03:01
Gulsanam Mamazoitova
Sarjaylau (Qozoqcha)
03:52
Dilmurod Sultonov
Xo'sh endi
03:14
Yulduz Usmonova
Qirg'izlarga
06:05
Olim Amirov
Taksi
04:14
Nilufar Saidova
Xorazmcha
02:38
Botir Qodirov
Yurtim
02:58
Yulduz Usmonova
Millatlar do'stligi
03:48
Ummon
Yurak yig'laydi
03:40
Shahlo Rustamova
Yurtim
03:52
Nilufar Saidova
Sen bo'lmasang
03:42
Lobar Umarova
Alamlar ostidaman
03:26
Baxtiyor Ahmadjonov
Go'zalim
03:14
Bojalar
Uyg'ur xalq qo'shig'i
03:16
Yulduz Usmonova
Buxorodan kuyov qiling
04:12
Xushnud
Eslayman
04:09
Xurshid Rasulov
Sen chiroyli
02:26
Vohid Abdulhakim
Omad qushi
03:50
Shoxrux
Ota-ona
03:37
Shahlo Rustamova
Yalo
03:40
Nilufar Usmonova
Nashid (Ramazon muborak)
03:31
Nilufar Saidova
Erkak
03:19
Mavluda Asalxo'jayeva
Ko'rgim
02:55
Mango
Menga sen kerak
03:22
Lola
Я вода
03:18
Kaniza
Farzand nolasi
03:47
Humoyun Mirzo
Bevafo
04:22
Hulkar Abdullayeva
Bo'limma
02:50
Dilmurod Sultonov
Ushoqqinam
03:17
Davr
Yurak
03:21
Bahrom Karimov
Yor go'zal
03:15
Bahriddin Zuhriddinov
Surxoncha
03:43
Avzalbek Husanov
Ayriliq
04:18
Tohir Mahkamov
Uzr go'zal
03:20
Abror Qosimov
Va'dalar
03:35
Suhrob
Kumush
03:39
Shahzoda & Akcent (TWO
Linda)
03:31
Shuhrat Hakimov
Yaxshilik
03:08
Sherzod Davronov
Jonim qoldiku
05:48
Surat Islomov
Hindistoncha muhabbat
03:12
Shahlo Rustamova
Farg'ona
03:36
Nilufar Saidova
Chaki-chaki
04:18
Humora Shaydo
Yorima
03:47
Dilshod Ali
Xato qildim
04:07
Dilmurod Sultonov
Taq-tuq
03:13
Botir Qodirov
Yor yonimda qol
05:35
Zoirbek
Zor ayla (remix)
03:30
Vohidjon Isoqov
Sevgilim
03:26
Tohir Mahkamov
Odamlar
06:00
Shadi
Change
03:48
Sahro
You felt in love
04:36
Navruzbek Sobirov
Suzula
03:17
G'ayrat Usmonov
Karvon
03:48
Botir Qodirov
Ota (Intro+monolog)
05:39
Shohjahon Jo'rayev
Muhammad (s.a.v.)
04:58
Alisher Fayz
Fidoyilar
03:25
Alijon Isoqov
Shahrisabz
03:41
Ravshan Sobirov & Setora
Xayr maktabim
06:01
Lola
Erkatoy (russian version)
03:18
Hadicha
Birovning haqi
04:05
Dilnoza Akbarova
Yusuf
03:29
Dilmurod Sultonov
O'zim bilsam bas
04:41
Botir Qodirov
Ota (2016)
04:00
Bayon
Duk-duk
03:01
Xushnud
Takror
03:38
Vohidjon Isoqov
Dilijon
04:05
Shuhrat Umar
Yetolmadim
03:48
Shahruz
Qani u, chaqiring
03:19
Sarvar
Sen yolg'iz emassan
04:57
Lola
Musiqa
03:21
Sardor Rasulov
Yor-yor
03:29
Madina Mumtoz
Ro'za
03:18
Sardor Rahimxon
Askar onasi
03:34
Lola
Erkatoy
03:18
Dilmurod Sultonov
Jigi-jigi
03:25
Daler Xonzoda
Солнышко
03:39
Botir Qodirov
Yonar yurak
02:43
Bahrom Karimov
Xorazm hitlari
02:41
Asilbek
Holing go'zal
04:22
Alisher Zokirov
Istamadi (club version)
04:13
Xushnud
Ikki o't orasida
04:12
Ulug'bek Rahmatullayev
Xorazmcha
03:30
Shahzoda
Четыре шага (remix)
03:41
Sardor Rasulov
Xudo meni
04:37
Janob Rasul
Qadam
03:37
Dilmurod Sultonov
Galib geting
03:27
Botir Qodirov
Yig'laysanmi
04:16
Aziza Niyozmetova
Bu oqshom
05:01
Xushnud
Devona
03:19
Главная
»
Архив по годам
»
2016
»
Июнь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00