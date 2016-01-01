Октябрь 2016
50 треков за месяц.
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Gulasal Abdullayeva
Bevafo yor
03:53
Bunyodbek Saidov
Xazorasp
03:01
Botir Qodirov
Tinglarmiding ayt
03:44
Zoirbek
Hijron
03:41
Yulduz Turdiyeva
Qayda bor
04:01
Umidaxon
Safsata
03:15
Oybek va Nigora
Aldama
03:36
Humoyun Mirzo
Farzand dog'i
06:32
Davron Ergashev & Jamila G`ofurova
Bidir-bidir
03:38
Daler Xonzoda
Lonely
03:07
Botir Qodirov
Surxoncha
03:32
Benom
Ayt (Tennor remix)
02:41
Yulduz Turdiyeva
Bolajonlar
03:12
Qorako'z
Ko'zlarimda yosh (remix)
00:00
Hojiakbar Haydarov
Tanovor
03:09
G'ayrat Usmonov
Yodimda bir yor
05:11
Daler Xonzoda
Guli man (Cover version)
03:13
Botir Qodirov
Seni o'ylayman
03:55
Abdurashid Yo'ldoshev
Gulira'no
03:55
Vohidjon Isoqov
Lo'li qiz
03:49
Vohid Abdulhakim & Yodgora
Sevaman seni
03:19
Maroqand
Tarnov
03:20
Jamshid Abduazimov
Qo'lda qalam
03:19
Hojiakbar Haydarov
Kuylar
03:09
G'ayrat Usmonov
Sevaman
03:50
Dilmurod Sultonov
Asl san'at
03:45
Botir Qodirov
Qaldirg'ochim
04:23
Sevara Nazarxon
Sevgi alam
04:41
Muhammad Ali
Telba emasman
03:34
Sardor Rahimxon
Aman-aman (Uyg'urcha)
03:48
Maroqand
Hamma harakatda
03:24
Farrux Komilov
Mini-mini (Remix)
03:15
Botir Qodirov
Qaddi-qomat
03:23
Sharq
Yolg'izim (slow)
03:38
Shahnoza Otaboyeva
Kelarman
03:42
Jamshid Abduazimov
Xayr sevgi
04:27
Dildora Niyozova
Shekilli
03:00
Daler Xonzoda
Yori jon
02:41
Botir Qodirov
Parvonadek
04:19
Abdurashid Yo'ldoshev
Muhabbat (2016)
03:34
Isroil Saidumarov
Tu (Hindcha)
03:42
Yulduz Turdiyeva
Taramg'i
03:00
Ummon
Yillar o'tib ketibdi
04:03
Otabek Abdukarimov
O'zbekiston
03:28
Hosila Rahimova & Mahmud Namozov
Yigitni
03:09
Javohir Zokirov
Erkalab sev (2016)
03:19
Botir Qodirov
Ozor ekan
03:26
Otabek Abdukarimov
Hilola
02:42
Mahmud Namozov
Yor-yor
04:35
Botir Qodirov
Halima
03:54
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