Сентябрь 2016
82 треков за месяц.
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Jamshid Abduazimov
Доля (cover version)
06:41
Mahmud Namozov
Ukle qiz
03:26
Farhod va Shirin
Umr o'tar
04:09
Shahriyor & Dj Yamin
Shinanay
03:39
Botir Qodirov
Grekcha
04:48
Abbosxon
Ikkinchi yo'l
00:00
Mirjon Ashrapov
Joni-joni
03:21
Otabek Abdukarimov
Oh jonim
03:37
Mahmud Namozov
Toshkanim (Remix)
04:58
Farhod va Shirin
Sen
03:43
Dilmurod Sultonov
Galin galdi
03:22
Botir Qodirov
Go'zal
04:40
Isroil Saidumarov
Band bo'ldi
04:24
Bobur Juraev
Voydod-ey
03:19
Ato
Jonim
03:05
Sardor Rahimxon
Мама
04:18
Sarbon
Odam bo'lish qiyin ekan
03:49
Otabek Abdukarimov
Armonim bo'lding
04:02
Mansurxon Nurmatov
Yoqadi
03:30
Mahmud Namozov
O'lan
04:41
Farhod va Shirin
Sen Shirin-u, men Farhod
03:40
Botir Qodirov
Go'dak
04:24
Mansurxon Nurmatov
Taqdir
03:11
Mahmud Namozov
Mayda-mayda
03:45
Jamshid Abduazimov
Kuz
02:56
Otabek Abdukarimov
Andijon go'zali
03:08
Farhod va Shirin
Ota-ona
03:31
Umida Mirhamidova & A. Yuldashev
Begonalarday
03:14
Mansurxon Nurmatov
Sevar yorim
06:01
Mahmud Namozov
Marusiya
04:55
Farhod va Shirin
Omon bo'l
04:00
Aziz Yo'ldoshev
Ey, do'stijon
02:42
Shahzoda
Jon yurtim
02:17
Mansurxon Nurmatov
Ota
03:24
Mahmud Namozov
Kelgin
03:38
Humoyun Mirzo
Dadamning armoni
05:16
Farhod va Shirin
Nigohim senda
05:06
Botir Qodirov
Devona
03:57
Tohir Mahkamov
O'lganim yo'q
06:06
Asilbek
O'ldi dema
07:51
Mansurxon Nurmatov
Ona
05:19
Jo'rabek Qodirov
Tursunboyu Tursunoy
03:18
Feruza Jumaniyozova
Popuri
05:30
Farhod va Shirin
Lolazorim
03:37
Dildora Niyozova
O'zbekmiz
04:31
Tohir Mahkamov
O'ldir
03:57
Tohir Ahmedov
Zuhroyim
03:47
Botir Qodirov
Buxoro
03:08
Bahriddin Zuhriddinov
30 yoshlilar
03:53
Shoxrux
Notanish qotil
03:31
Shohjahon Jo'rayev
Tazarru
04:30
Sardor Rasulov
Ayriliqda
03:39
Ozodbek Nazarbekov
Yo'qdur
03:12
Mohim
Деньги есть
03:38
Mansurxon Nurmatov
Ishqing
04:41
Mahmud Namozov
Aylama
04:18
Jo'rabek Qodirov
Madina
03:27
Farhod va Shirin
Kelin salom
03:47
Botir Qodirov
Barnosiz
03:20
Shohjahon Jo'rayev
Tanovor
04:00
Mansurxon Nurmatov
Hoy qiz
03:01
Mahmud Namozov
Araz
04:04
Jo'rabek Qodirov
Kutdima
03:55
Jamshid Abduazimov
Eslayman
05:18
Yahyobek Mo'minov
Begona
04:09
Farhod va Shirin
Balki yo'q
03:17
Botir Qodirov
Azoblamang
03:38
Tohir Mahkamov
Jafo
03:01
Sardor Rahimxon
Otam ketdi
02:46
Shohjahon Jo'rayev
Sen u emas
04:24
Ozodbek Nazarbekov
Orasinda
04:37
Mansurxon Nurmatov
Go'zalim
03:52
Ummon
G'arq
03:51
Shohjahon Jo'rayev
Sarviravon
04:55
Mansurxon Nurmatov
Eslarmikansan
03:49
Madina Mumtoz
O'zbegim
03:27
Ilhom Ibrohimov
Yoshlik olov
03:35
Bunyodbek Saidov
Go'k go'ynak
03:16
Adham Soliyev
Yurtboshimni asra
03:11
Baxtiyor Rahmonov
Uzoqroq yashang
02:53
Surat Islomov
O'zbekistonim
03:17
Sanjar Bolbekov
Vatan
03:10
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