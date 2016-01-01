Апрель 2016
116 треков за месяц.
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Farhod va Shirin
Tojmahal
03:39
Dildora Niyozova
Alamo
03:33
Botir Qodirov
Bitta gap
03:11
Aziza Nizamova
Qaramasa qaramasin (cover)
03:21
Shahzoda
Котенок
02:48
Husan
Bo'ladimi
03:44
Ozodbek Nazarbekov
Qaro ko'zga
03:38
Navruzbek Sobirov
Zabonsiz onam
04:50
Dildora Niyozova
Xalqimga
03:53
Husniddin Hudoyorov
Убегаю
04:56
Shahzoda
Думаю о тебе (extended)
05:13
Navruzbek Sobirov
Haqqa soldim men
03:33
Jo'rabek Qodirov
San'atning noni
03:56
Bunyodbek Saidov
Narim-narim
04:08
Benom
Balki tun (dubstep)
04:05
Husniddin Hudoyorov
Только для тебя
04:02
Ummon
Shisha (Tennor ft. Sultanin Remix)
03:56
Umid Amirxon
Adashgan yorman
03:47
Sherzod Yakubov
Nahot endi
02:18
Shahzoda
Где ты (extended version)
05:43
Shahzod
Yo'q
03:44
Shahruz
Baxtli bo'linglar
03:35
Shahboz va Navro'z
Yomg'ir (Dubstep)
04:30
Ozodbek Nazarbekov
Nega
04:54
Navruzbek Sobirov
Yor bo'lmasa
03:51
Masrur Usmonov
Aldading
03:56
Hojiakbar Haydarov
Inson
03:18
Gulsanam Mamazoitova
Qum pishik
03:44
Dildora Niyozova
Qizalog'im
03:44
Bunyodbek Saidov
Jang atali
03:14
Asilbek
Bale-bale
03:36
Ulug'bek Qodirov
Sabr
03:33
Husniddin Hudoyorov
Seni izlab
04:26
Shoxrux
Ajoyib musiqa (Tennor remix)
03:55
Shahzoda
Unutolmadim (remix duet)
02:48
Shahboz va Navro'z
Afsuslarda
03:45
Sarbon
O'zim aylanay
03:46
Ozodbek Nazarbekov
Nargizxon
04:05
Navruzbek Sobirov
Yonimda bo'l
03:15
Gulsanam Mamazoitova
O'smalar qo'ysam
03:19
Dildora Niyozova
Sport
03:10
Bunyodbek Saidov
Qarg'a
03:47
Husniddin Hudoyorov
Afsona dema
04:01
Shahzoda
Rashk (remix)
03:23
Ozodbek Nazarbekov
Kiyigim cho'chima
03:22
Oybek va Nigora
Oppog'oy
04:02
Navruzbek Sobirov
Yomon akansiz
04:56
Munisa Rizayeva
Bir imkon
03:18
Javohir Sodiqov
Мне кажется
02:59
Dildora Niyozova
Muhabbat binosi
03:39
Bunyodbek Saidov
Mozalim (remix)
03:09
Alisher Xalilov
Shunga shunchami
03:15
Husniddin Hudoyorov
Ay-yo
03:34
Hadicha
Shahrizoda
03:24
Ummon
Adolat (remix)
03:30
Ulug'bek Halikov
Musiqa
03:26
Shahboz va Navro'z
Yomg'ir
03:10
Navruzbek Sobirov
Yolg'izim
05:57
Javohir Sodiqov
Милая моя
03:08
Gulsanam Mamazoitova
Muhabbatim
03:00
Dildora Niyozova
Hali hayot oldinda
03:54
Bunyodbek Saidov
Lo'ppi (remix)
03:31
Bahrom Nazarov
Dermish (duet Bunyodbek Saidov)
04:24
Alisher Xalilov
Shaydo
03:26
Alim
Alvido sevgilim
03:24
Husniddin Hudoyorov
Reggae
04:06
Hadicha
Shakarimsan
03:55
Hadicha
U ayol
03:21
Abdurashid Yo'ldoshev
Boshqalarda
03:40
Ulug'bek Rahmatullayev
Tabib
03:22
Tohir Mahkamov
Anor
04:48
Navruzbek Sobirov
Yig'la deb
04:03
Mahmud Namozov
Shuvillaq
03:04
Kaniza
O'zbegim
03:12
Javohir Zokirov
Sen bo'lmasang yonimda
02:59
Hojiakbar Haydarov
Surxoncha
03:17
Hilola Hamidova
Sabo bilan
03:25
Gulsanam Mamazoitova
Bahorim kelgay
03:40
Dildora Niyozova
Gul
03:40
Budur
Love every day
03:49
Botir Qodirov
Sog'inarman
03:45
Abdulla Qurbonov
Sevgi sendan qo'rqaman
04:21
Husniddin Hudoyorov
Free to do what ever
03:53
Tamila
Chiki-chiki
03:36
Sherzod Bek
Nastargulim
03:19
Shahzoda
O'zbegim
03:29
Shahzoda
Assalomu alaykum (Bertello remix)
04:05
SeTanho
Hayotimdasan
03:23
Qilichbek Madaliyev
Yo'l bo'lsin
03:21
Navruzbek Sobirov
Suji akan
04:54
Quvvat Shodiyev
Muhabbatimsan
04:36
Hojiakbar Haydarov
Yig'latur
06:24
Hilola Hamidova
Ona nasihati
03:36
Gulasal Abdullayeva
Namangan tanovori
03:32
Dildora Niyozova
Bo'g'macha
02:55
Shahzoda
1001 ночь (remix)
06:36
Botir Qodirov
Senga nima bo'ldi
04:07
Amira Alibekova
Aldoqchi
03:30
Alisher Xalilov
Farg'onaning yo'llari
03:24
Husniddin Hudoyorov
Breakdown
02:31
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