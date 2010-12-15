Bolalar - Popuri
|Ijrochi:
|Bolalar
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|461
|Hajmi:
|23.56 MB
|Davomiyligi:
|10:15
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|15-12-2010
Qo'shiq haqida
Bolalarning «Popuri» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 10:15, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 15-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 461 marta tinglangan. Bolalar ijrosida saytda jami 193 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Esingdami seni qish kunlari», «Kel yashaylik biz birga (Tiger remix)», «Popuri (2020)». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Popuri qo'shiqlar.
Bolalar - Popuri qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.