Bolalar - Popuri

Bolalar — Popuri
Ijrochi: Bolalar
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 461
Hajmi: 23.56 MB
Davomiyligi: 10:15
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 15-12-2010
Skachat

Qo'shiq haqida

Bolalarning «Popuri» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 10:15, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 15-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 461 marta tinglangan. Bolalar ijrosida saytda jami 193 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Esingdami seni qish kunlari», «Kel yashaylik biz birga (Tiger remix)», «Popuri (2020)». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Popuri qo'shiqlar.

Bolalar - Popuri qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Popuri qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00