Декабрь 2010
2 888 треков за месяц.
Ноябрь
Декабрь
Lola
Tush
03:53
Lola
Taqdir
03:56
Lola
Sog'inch
03:32
Lola
Shkola proshay (Школа прощай)
03:20
Lola
Sexrgar
03:23
Lola
Sevinch
04:12
Lola
Onajon
01:37
Lola
Nima qilay
03:45
Lola
Netayin
04:00
Lola
Nega
03:11
Lola
Ne strelay (не стрелай)
03:53
Lola
Muhabbatim
03:23
Lola
Maktab
03:20
Lola
Ko'z yoshim
03:28
Lola
Ichim yonar
03:39
Lola
Gde ti (где ты)
03:50
Lola
Chin muhabbat
03:29
Lola
Childirmaga o'yna
04:36
Lola
Beliy lebed (белые лебедь)
04:50
Lola
Baxt bor
03:40
Lola
Baxt
03:34
Leyla
Sevgim armon
03:08
Leyla
Baxt yo armon
03:10
Laziz Samatov
Yolg'izlikda
04:05
Laziz Samatov
Sog'inch
04:06
Laziz Samatov
Sevganim bor
03:18
Laziz Samatov
Seni o'ylab
03:21
Laziz Samatov
Rost
03:19
Laziz Samatov
Malikam
03:54
Laziz Samatov
Jonim
03:55
Laziz Samatov
Go'zalim
03:19
Laziz Samatov
Davosan faqat
04:47
Laziz Samatov
Borman
03:50
Laziz
Sevgilim
03:01
Laziz
Sen yonimda bo'l
04:01
Laylo Alimova
O'ylab o'ynang
03:13
Abdulatif Kamol
Shaxnoza
03:19
Larisa Maskalyova
Yo'l olay
03:57
Larisa Maskalyova
Shpion (шпион)
04:19
Larisa Maskalyova
Rayhon
04:22
Larisa Maskalyova
Pozovi (позови)
03:26
Larisa Maskalyova
Mehndi
03:19
Larisa Maskalyova
Layli
03:39
Manzura & Kvartet
Paxtakor
03:33
Kvartet
Hech kim
03:21
Kvartet
Xavfli burilish
03:58
Kvartet
Tilak
04:35
Kvartet
Tilak (monolog)
04:48
Kvartet
Qani kvartet
03:48
Kvartet
Pamperap
03:58
Kvartet
Pamperap (remix)
04:46
Kvartet
Ne qilay
03:14
Kvartet
Kvartachka
03:53
Kvartet
Kvartachka (remix)
04:40
Zamon
Zorman
03:42
Zamon
Yaxshilik
03:07
Kvartet
Gulim (ballada)
05:29
Zamon
Shaydoman
03:36
Kvartet
Do'stim bir bora
03:25
Zamon
Sevgi
04:09
Zamon
Sen uchun
03:46
Zamon
Sen bilan
04:23
Zamon
Orzu yelkanida
04:33
Zamon
Imkoniyat
03:38
Zamon
Asal qiz
03:06
Xurshida
Yomg'ir
04:19
Xurshida
Yana san
03:01
Xurshida
Nozikman
03:11
Xurshida
Muhabbat
03:32
Xurshida
Esla meni
04:27
Xurshida
Dema-dema
03:45
Xurshida
Chito-gritto
03:24
Hoji Akbar & Farrux
Voy-vo'
03:46
Hoji Akbar
Xadi Shu
03:21
Hoji Akbar
Uch parda
05:18
Hoji Akbar
Toshkentlik
04:07
Hoji Akbar
To'qqiz bola
04:08
Hoji Akbar
Sensan o'zing
04:04
Hoji Akbar
Laylo
05:13
Hoji Akbar
Kelinchak
03:42
Hoji Akbar
Kel yorim
03:34
Hoji Akbar
Jonim sensan
03:35
Hoji Akbar
Gulmira
04:45
Hoji Akbar
Gap yo'z
03:46
Shoira Otabekova & Shavkat
Sevgilim
03:23
Shoira Otabekova
Meravi
03:43
Shoira Otabekova
Dema-dema
04:04
Shoira Otabekova
Borsan o'zing
03:58
Shoira Otabekova
Begonaman
03:10
Shahnoza Otaboyeva
Rashq
03:18
Shahnoz Abdullayeva
Yuragim yig'laydi
03:43
Shahnoz Abdullayeva
Yovuz tun
04:35
Shahnoz Abdullayeva
Yorijonam
03:34
Shahnoz Abdullayeva
Yor bo'laman
03:50
Shahnoz Abdullayeva
Kelasan
03:19
Shahnoz Abdullayeva
Ishonardim
04:00
Shahnoz Abdullayeva
Bavafo yor (hindcha)
04:13
Shahnoz Abdullayeva
Aldama
03:36
Setora
Yor-yor
04:20
Setora
Yo'q dema
03:36
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