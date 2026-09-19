Popuri qo'shiqlar
100 ta qo'shiq · yaratilgan 19.09.2026
Tinglash
To'plamdagi qo'shiqlar
Aida
Popuri (Cover Janob Rasul)
04:00
Elyorbek Meliboyev
YALALA BOBO (Popuri)
07:48
Bunyodbek Saidov
Popuri
06:04
Jaloliddin Ahmadaliyev
Popuri (remix 2023)
08:51
Kuk choy
Seni laylim hajringda tolgonaman (feat. Saudulla Fathullayev Popuri)
03:02
Tohir Sodiqov
Popuri 2020
07:00
Botir Xon
Popuri (Remix)
06:50
Xojiakbar Ruzmetov
Yor yor yoroney (popuri)
02:23
Zafarbek Qurbonboyev
Popuri
07:06
Zarina
Popuri
04:08
Ulug'bek Otajonov
Popuri (duet. Ali Otajonov)
04:25
Bunyod Jumaniyozov
Popuri
09:59
Shahlo Mahmudova
Yoshligim popuri
03:29
Original guruhi
Milliy popuri
04:26
Havas guruhi
Hindcha (popuri)
07:42
Ravshan Komilov
Popuri
05:34
Boburbek Arapbaev
Popuri 2019
03:10
Rayhon
Popuri 2018
03:39
Boburbek Arapbaev
Popuri
04:00
VIA Marokand
Popuri(Remix)
05:27
←
1
2
3
…
5
→
Boshqa to'plamlar
Hammasi
Oila haqida qo'shiqlar
So‘nggi qo‘ng‘iroq va maktab xotiralari uchun qo‘shiqlar
Tug'ilgan kun haqida qo'shiqlar
Eng sara qo'shiqlar
Terma qo'shiqlar
Sevgi va ishq qo'shiqlari
Ona haqida qo'shiqlar
Ayriliq va sog'inch qo'shiqlari
To'y qo'shiqlari
To'y bop qo'shiqlar
Xit qo'shiqlar 2026
Bosh sahifa
»
To'plamlar
»
Popuri qo'shiqlar
Yangi qo'shiqlar
Moonwalkersmusic — Trys kalbos, viena banga
Moonwalkersmusic — Бухнём да пойдём
Moonwalkersmusic — Ой, какать хочу
Gudvin — Моя милиция
Muzik Aka — Alvido
Yahyobek G'aniyev — Sensiz
Masha Tilla — Sugar
Rayhon, Izzat Shukurov — Dil yig'lar
Yulduz Jumaniyozova — Onamni qiziman (Live)
Farhod Sulaymon — Ey dil
Umid Shahobov — Ona (New version)
Asliddin Isoqov — Ikki yurak
Dilmurod Sultonov — Ukam
Light Music — Отпускаю иди с богом
Call Me Karizma, Gloomy Culture — LIKE IT THAT WAY
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Shahlo Salayeva — Ko'r bo'lasan
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Keysun — Bache Tokhs
Dildora Niyozova — Sevmoqdasan
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
AGA — Navdasang da
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Ozoda Nursaidova
Yulduz Usmonova
Sevinch Ismoilova
Nodiraxon Subhonova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Dildora Niyozova
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00