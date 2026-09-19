Popuri qo'shiqlar

100 ta qo'shiq · yaratilgan 19.09.2026
To'plamdagi qo'shiqlar
Boshqa to'plamlar
Hammasi
Oila haqida qo'shiqlar So‘nggi qo‘ng‘iroq va maktab xotiralari uchun qo‘shiqlar Tug'ilgan kun haqida qo'shiqlar Eng sara qo'shiqlar Terma qo'shiqlar Sevgi va ishq qo'shiqlari Ona haqida qo'shiqlar Ayriliq va sog'inch qo'shiqlari To'y qo'shiqlari To'y bop qo'shiqlar Xit qo'shiqlar 2026

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00