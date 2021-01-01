Декабрь 2021
520 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Jaloliddin Ahmadaliyev
Ortimdan tosh otmagin ey dost, meni arzon sotmagin ey dost
01:55
Jaloliddin Ahmadaliyev
Bolam
02:52
Jaloliddin Ahmadaliyev
Ayyor dostlarim
03:34
Jaloliddin Ahmadaliyev
Havotirman
03:02
Jaloliddin Ahmadaliyev
Joningdan
01:30
Jaloliddin Ahmadaliyev
Kocha bolasi
03:12
Jaloliddin Ahmadaliyev
Dunyo
02:19
Jaloliddin Ahmadaliyev
Ohujon
03:32
Jaloliddin Ahmadaliyev
Bevafo
03:18
Jaloliddin Ahmadaliyev
Musofirginam
02:28
Jaloliddin Ahmadaliyev
Shukronam
02:49
Jaloliddin Ahmadaliyev
Layloda
02:41
Jaloliddin Ahmadaliyev
Iymondan gapir dostim
04:38
Jaloliddin Ahmadaliyev
Dada, odamlarga nima bolyapti
03:23
Jaloliddin Ahmadaliyev
Onamday bololmadilar
00:53
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mayli omad kulmasa kulmas
03:15
Jaloliddin Ahmadaliyev
Qabirdagi sarobimdan xovotirman
03:52
Jaloliddin Ahmadaliyev
Hudodan qorqqanim bor
01:58
Jaloliddin Ahmadaliyev
Hammasi yaxshi boladi
02:36
Jaloliddin Ahmadaliyev
Soginaman
01:53
Jizzaxlik qizlar
Janonima janonim (Jaloliddin Ahmadaliyev)
01:00
Jaloliddin Ahmadaliyev
Yurak yo`q
02:41
Mirjon Ashrapov & Elnur Valeh
Shiki shiki baba (Liki liki oyna)
03:35
Alisher Zokirov
Singlim (soundtrack)
04:27
Umid Shams
Layli
03:24
Malika Egamberdiyeva
Buxorocha popuri
04:27
IP Beats
Uni kozlari
03:38
Gulinur
Jummi otani bolasi, Jummi otoni bolosi
03:28
BAGARDI
BABY STOP
02:20
Imron
Xechkimga bermay sevaman (Trend)
03:27
Imron
Hechkimga bermay sevaman
03:27
Imron
Xechkimga bermay sevaman
03:27
Hulkar Abdullayeva
Uch Patir
02:25
Shahnozabonu
Qizalogim
03:11
Janob Rasul
Iya iya iya Mening Qalpogim Mening Qoraqalpogim
02:45
Janob Rasul
Qoraqalpog`im
02:45
Mano guruhi
Laylak qor (O`chmas sevgi)
03:53
Janob Rasul
O`zbekistonim
05:21
Janob Rasul
O`zbekiston
05:21
Humoyun Mirzatillayev
Onamni asra
04:31
Humoyun Mirzatillayev
Musofir dardi (Onamni asra)
04:31
Mansurxon Nurmatov
Qodirxon serial (Soundtrack)
02:53
Mango
Darvesh
04:04
Soundtrack
Osmondagi bolalar
01:28
Akmal Xolxodjayev
Gozalim bu kecha men bilan qoling
03:32
Dilnoz & Mirjalol Ne'matov
Vayron boldi ishq (feat. Dilnoz)
04:20
Uzmir va Mira
Ko’nglim olding
03:03
Double-S
Nikatin 2
01:57
Double-S
Nikatin
02:50
Double-S
Donishmand
03:03
Double-S
Nikatin 3
02:51
Manzura
Qalbim seni soginadi
04:45
Xamdam Sobirov
Sevgimni qaytar
03:00
Xamdam Sobirov
Azob berib yayra (Mayli yayra)
04:25
Abduvali Rajabov
Nafasim ozing
03:22
Vohid Abdulhakim
Hamma ozi bilan ozi ovora
03:52
Jaloliddin Ahmadaliyev
Zamonga boq deydilar
01:00
Shahnoza Otaboyeva
Mani jonim zalatoy (Krutoy)
02:51
Sevinch Ismoilova
Jonim uzoqlardan qachon galarsan
03:08
Mirzabek Xolmedov
Qarsak (Remake)
03:28
Hilola Samirazar
Dooset daram (cover Arash & Helena)
04:11
Moon Band & Azoda Beliy
Kotta bolla, Kotta qizla
02:01
Benom
Raqs tushar (Remix)
03:05
Yulduz Usmonova
Men kimman ayt
04:50
Yulduz Usmonova
Lov lov Yonaman
04:03
Janob Rasul
Tursunoy
03:24
Janob Rasul
Tursunoy Consert Version
03:45
Sarvara
Sevgingni takror takror Nega qilmading izhor (Ayriliq)
04:20
Solushka guruhi
Yangi yil
02:31
Bahrom Karimov
Yangi yil
02:24
Rashid Holiqov
Yangi yil
04:13
Yulduzlar ijrosida
Yangi yil qoshigi
04:42
Afruza & Laliddin & Karim & Hilola & Maryam & Tohir & Zahida,Renissans
Yangi yil
03:25
Sardor Safarov
Yordam ber
02:25
Dilafruz Hayitmetova & Avazbek Soliyev
Ogajonim
04:16
Kaniza
Sensiz
04:27
Odilbek Abdullayev
Kozlarima korinma (consert version 2021)
03:04
Olloyorxon
Menga yarashadi
03:16
Aziz Ergashev
Kel kelaqol
03:28
Azizbek Ismoilov
Onam
04:46
Behruz
Xiyonat
03:58
Radius 21 & Z-BEK
Toylar Muborak 2 (Javohir Zokirov)
04:06
Radius 21
Zarb (with Z-BEK) Xalq Rock
03:27
Nigora & Radius 21
Monolog Shekspir (feat. Nigora)
03:15
Ziyoda & Radius 21
Paydo bolding (feat. Ziyoda)
03:20
Radius 21
Yor mani kimi kani
03:24
Radius 21
Pul jaraq (feat. Z-Bek) Rock
03:41
Radius 21
Besh Tasha (feat. J Sulton)
03:42
Radius 21
Qalbing
04:15
Radius 21
Qalbimdasan
04:26
Radius 21 & AL VAKIL
Jannatda
03:39
Radius 21
Endi Ozodman
03:31
Radius 21
Ona (feat. J Sulton)
03:53
Mohammed Amiri
Faragh Vay Vay (Remake)
04:11
Mohammed Amiri
Faragh
03:56
Janob Rasul
Moxinuram
03:54
Green71
Yolgizlikda Yaxshi
02:42
Green71
Hammasi norma
03:01
Sardor Safarov & Green71
Yakun
03:27
Ravshan Komilov
Tugilgan kun Muborak
03:39
←
1
2
3
4
5
6
→
Главная
»
Архив по годам
»
2021
»
Декабрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00