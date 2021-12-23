Radius 21 - Qalbing

Radius 21 — Qalbing
Ijrochi: Radius 21
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 375
Hajmi: 3.98 MB
Davomiyligi: 04:15
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 23-12-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

Radius 21ning «Qalbing» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:15, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 23-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 375 marta tinglangan. Radius 21 ijrosida saytda jami 18 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Unutolmadim (feat. Ziyoda)», «Ona (feat. J Sulton)», «Monolog Shekspir (feat. Nigora)».

Radius 21 - Qalbing qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00