Декабрь 2021
520 треков за месяц.
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Popuri (2021) (Slow version)
06:03
Anvar G'aniyev & Dildora Kunuzokova
Dil rozi
03:23
Akmal Xolxodjayev
Muhabbat (Cover Yulduz Usmonova Piano Version)
03:45
Sarvinoz Ruziyeva
Ota-ona (cover)
04:11
Eldor Usarov
Yaratgan egam
04:02
Xurshid Rasulov
Men uchun asra jonim
04:28
Jaloliddin Ahmadaliyev
Dadamni Soyasida
03:02
Jaloliddin Ahmadaliyev
Meni yoqlab kelgan emushsan
03:15
Sardor Tairov
Beqarorim
03:29
Moon Band
Hech-hech
03:40
Jahongir Otajonov
O'n sakkiz yoshindadur
03:25
Bojalar
G'ayra-g'ayra
03:28
Munisa Rizayeva
Yetmadimi
04:00
Husan
Ey Parijon
03:37
Jasur Umirov
Alfons
03:24
Firdavs
Devonaman
03:27
Shahnoza Otaboyeva
Kelinchak
05:50
Eldido
Na haqqim bor
03:45
Sardor Bekmurodov
Onamga qara
04:01
Munisa Rizayeva
Unknown
03:45
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