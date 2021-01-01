Декабрь 2021
520 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Mirjalol Ne'matov
Xafa bo`lma
03:59
Sherzod Qayumov
Mayxonada yiglaydi erkak
03:22
Sherxon
Bir kam yaralgan
03:49
Sarvinoz Ruziyeva
Chilla chilla
03:49
Jasurbek Mavlonov
Dehqon
03:32
Polatjon Toshmatov
Aldamang
03:36
Polatjon Toshmatov
Yolgizginam
02:57
Polatjon Toshmatov
Laylo
02:21
Polatjon Toshmatov
Yur sevgilim
04:16
Ahmadullo Mingboyev
Jiyda gulim
00:57
Ahmadullo Mingboyev
O`lganimda yiglama (cover Alisher Zokirov)
00:57
Ahmadullo Mingboyev
Alvido yor yorlar aytmang
02:31
Ahmadullo Mingboyev
Yorim mendan ketgan kecha
01:52
Ahmadullo Mingboyev
Birinchi muhabbatim
03:00
Ahmadullo Mingboyev
Uni sevardim
01:18
Ahmadullo Mingboyev
Yurak unga ayt
01:00
Ahmadullo Mingboyev
Jon onajon
01:50
Ahmadullo Mingboyev
Muhabbat (Cover Yulduz Usmonova)
02:06
Ahmadullo Mingboyev
Onamga deb (Cover Adham Yoldoshev)
01:43
Ahmadullo Mingboyev
Yaxshi qol (Cover Xamdam Sobirov)
02:00
Mister Qaxa
Bu qanday o`rmon bo`ldi
03:42
Mister Qaxa
So`kkanda ko`r
04:40
Mister Qaxa
G`iybatchi
04:00
Qayumjon Akbarov
Fargonam onam
02:38
Qayumjon Akbarov
Fagonam onam
02:38
Nasiba Abdullayeva
Sumbula (Retro)
05:19
Ohunjon Madaliyev
Yonimga kel yorim
03:10
Ohunjon Madaliyev
Dardim sig`mas dunyoga
03:07
Ohunjon Madaliyev
Axir men bitta man
04:45
Ohunjon Madaliyev
Birinchi muhabbatim
07:07
Ohunjon Madaliyev
Muhabbatim rad etdingiz
04:46
Ohunjon Madaliyev
Oq buyra
03:58
Ohunjon Madaliyev
Ayt dilingda borini
05:33
Ohunjon Madaliyev
ko`nglimda bir yor
03:44
Ohunjon Madaliyev
Sen aldanib qolmagin ukam
06:19
Ohunjon Madaliyev
Bo`sa bo`sa
03:50
Ohunjon Madaliyev
Shohimardon
03:06
Ohunjon Madaliyev
Seni izlab
03:50
Ohunjon Madaliyev
Yolg`iz ayol
05:43
Ohunjon Madaliyev
Meni desa joningni ham berar eding
05:09
Ohunjon Madaliyev
Sevgi sevgi
03:19
Ohunjon Madaliyev
Besh kunlik dunyoda maqsading nima (Jonli ijro)
04:10
Ohunjon Madaliyev
Sevmading sen
03:11
Ohunjon Madaliyev
Shahzodangni kut
03:59
Ohunjon Madaliyev
Hofiz bolam senga ko`z tegmasin deysiz
03:32
Ohunjon Madaliyev
Yig`ladim
04:05
Ohunjon Madaliyev
Dunyo tashvishlari
05:05
Ohunjon Madaliyev
Onamning duosi
05:02
Ohunjon Madaliyev
Tog` lolasi
03:52
Ohunjon Madaliyev
Bolalik chog`imda
04:18
Ohunjon Madaliyev
Sevaman deb aldab qo`ygin
05:42
Ohunjon Madaliyev
Unutmoq osonmas bizlarni
04:17
Ohunjon Madaliyev
Bu dunyoda sen bo`lmasang ham
05:50
Ohunjon Madaliyev
Ko`rmasam bo`lmas
04:52
Ohunjon Madaliyev
Ketaman
03:18
Diyor guruhi
Maftun
03:21
Diyor guruhi
Yor-yor
03:02
Diyor guruhi
Talpinar yurak
03:04
Diyor guruhi
Xayolimda
03:10
Diyor guruhi
Seni sorar
03:25
Diyor guruhi
Yolgizim
03:27
Diyor guruhi
Salom
03:12
Diyor guruhi
Seni deb
03:32
Diyor guruhi
Uch kun
03:44
Diyor guruhi
Osha kunlar
03:50
Diyor guruhi
Mavrigi
04:05
Diyor guruhi
Yoqimtoy
03:21
Muhriddin Xoliqov
Maftunigman
03:47
Muhriddin Xoliqov
Seni Laylim
03:45
Muhriddin Xoliqov
Laylim
03:45
Muhriddin Xoliqov
Gozalimsan
04:01
Muhriddin Xoliqov
Oy ruxsor sevgilim (Gozalimsan)
04:01
Muhriddin Xoliqov
Sumbulajon
02:56
Muhriddin Xoliqov
Sumbula
02:56
Muhriddin Xoliqov
Bu Dunyo
04:25
Muhriddin Xoliqov
Ey gozal
05:07
Muhriddin Xoliqov
Pariroy sanamlar
03:20
Muhriddin Xoliqov
Shohmisan tayyor tur gado bolishga (Bu dunyo)
03:34
Muhriddin Xoliqov
Yiglama Qiz
05:16
Muhriddin Xoliqov
Toparman
04:42
Azoda & Moon Band
Kotta qizla, kotta bolla
02:00
Jasur Umirov
Alam
03:16
Jaloliddin Ahmadaliyev
Senda yurak yoq ekan yor
02:41
Jaloliddin Ahmadaliyev
Endi hech qachon sevmayman
02:36
Jaloliddin Ahmadaliyev
Konglim bilan oynashganlar
02:36
Jaloliddin Ahmadaliyev
Yor bizdan ketdi 2
02:36
Jaloliddin Ahmadaliyev
Xayr endi Boydoqlik
02:41
Shohruh Mirzo
Xayotimsan
03:49
Sardor Mamadaliyev & Nasafiy
Yangi premyera (feat. Nasafiy)
02:58
Izzatbek Qoqonov
Shohida qiz
03:36
Jaloliddin Ahmadaliyev
Bilmadinga, Qara yurak soginyapti
02:59
Jaloliddin Ahmadaliyev
Yiglang ajal yetsayu kirmasa iymon
03:20
Jaloliddin Ahmadaliyev
Yiglamang
03:20
Jaloliddin Ahmadaliyev
Sovchilar yuborsam tegmagan qizlar
01:10
Jaloliddin Ahmadaliyev
Sevmagan qizlar
01:10
Jaloliddin Ahmadaliyev
Puling bolmasa hechkimsan
02:39
Jaloliddin Ahmadaliyev
Yoqlamas hechkim, Puling bolmasa
02:39
Jaloliddin Ahmadaliyev
Bu dunyodan ketish oson bolarmi, Kechir Yo Robbim
03:08
Jaloliddin Ahmadaliyev
Kim dost kim dushman, Barchasini hudoga soldim
01:57
Jaloliddin Ahmadaliyev
Hali meni kop Eslaysan
01:40
←
1
2
3
4
…
6
→
Главная
»
Архив по годам
»
2021
»
Декабрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00