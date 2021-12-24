Dilnoz, Mirjalol Ne'matov - Vayron boldi ishq (feat. Dilnoz)

Dilnoz, Mirjalol Ne'matov — Vayron boldi ishq (feat. Dilnoz)
Ijrochilar: Dilnoz, Mirjalol Ne'matov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 8 597
Hajmi: 4.58 MB
Davomiyligi: 04:20
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 24-12-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

«Vayron boldi ishq (feat. Dilnoz)» — Dilnoz va Mirjalol Ne'matov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:20, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 24-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 8 597 marta tinglangan. Dilnoz ijrosida saytda jami 56 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Baxtlimiz», «O mani daydi daydi yorim», «Daydi». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Sevgi va ishq qo'shiqlari.

Dilnoz, Mirjalol Ne'matov - Vayron boldi ishq (feat. Dilnoz) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Sevgi va ishq qo'shiqlari

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00