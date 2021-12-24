Dilnoz, Mirjalol Ne'matov - Vayron boldi ishq (feat. Dilnoz)
|Ijrochilar:
|Dilnoz, Mirjalol Ne'matov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|8 597
|Hajmi:
|4.58 MB
|Davomiyligi:
|04:20
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|24-12-2021
Qo'shiq haqida
«Vayron boldi ishq (feat. Dilnoz)» — Dilnoz va Mirjalol Ne'matov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:20, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 24-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 8 597 marta tinglangan. Dilnoz ijrosida saytda jami 56 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Baxtlimiz», «O mani daydi daydi yorim», «Daydi». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Sevgi va ishq qo'shiqlari.
Dilnoz, Mirjalol Ne'matov - Vayron boldi ishq (feat. Dilnoz) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.