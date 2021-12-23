Radius 21 - Endi Ozodman
|Ijrochi:
|Radius 21
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 513
|Hajmi:
|2.70 MB
|Davomiyligi:
|03:31
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|23-12-2021
Qo'shiq haqida
Radius 21ning «Endi Ozodman» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:31, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 23-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 513 marta tinglangan. Radius 21 ijrosida saytda jami 18 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Unutolmadim (feat. Ziyoda)», «Ona (feat. J Sulton)», «Monolog Shekspir (feat. Nigora)».
Radius 21 - Endi Ozodman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.