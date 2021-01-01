Декабрь 2021
520 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Yulduz Turdiyeva
Kalondimog'
04:20
Kumush & Sherbek Shodiyev
Janjal
03:21
Alisher Rahmatullayev
Lady (Remix)
02:39
Nobiya
Ayirmagin meni (cover Setora guruhi)
01:06
Nobiya
Aybim sevganim, Aybdor faqat men (cover Nilufar Usmonova)
02:50
Nobiya
Muhabbat (cover Yulduz Usmonova)
03:05
Rayhon
Shinanayda yorim
03:21
Yagdona
Borolmayman
03:01
Fayzulla Mirdadayev
Ey yor
04:22
Shohjahon Jo'rayev
Seni eslatadi kuz
03:21
Lobar Umarova
Alamlar ostidaman (Remix)
03:28
Elmurod Ziyoyev
За тобой
03:45
Asror Matyoqubov
Devona konglim
03:11
Kumush & Sherbek
Janjal
03:21
Tohir Sodiqov
Sogindim
04:23
Sardor Sayimov
Otim majnun
04:25
Barhayot Umarov
Ichimdagi ilonlar
03:11
Malika Ravshanova
Bahor qaytmaydi
03:31
Shahzoda
Qani endi yonimda bolsa (Soginib)
03:41
Dj Davrush
Uzbegim gozallari
03:43
Elmurod Ziyoyev
За тобой
03:44
Samandar
Men usha ishqdan kuygan bolaman
04:04
Samandar
Ishqdan kuygan bolaman
04:04
Benom
Oshig'ingman
03:13
Vohidjon Isoqov
O'zbegim qizlari
03:30
Manzura
Qizalog'im
02:56
Sardor Xayrullayev
Onajonim
04:30
Benom
Oshig’ingman
03:13
Muxlisbek Qurbonov
Nasud
05:49
UzTim
Gaybulla
03:28
Sardor Mamadaliyev
Yollar kopdur dunyoda
03:33
Sardor Mamadaliyev
Men izlagan gul
03:33
Lobar Umarova
Alamlar REMIX
03:28
Vohidjon Isoqov
Uzbegim qizlari
03:30
Doston Ergashev
Bevafo
02:40
Konsta & Timur Alixonov
Hayotim oddiyku Takoy Lyoxkiy
03:17
Konsta & Timur Alixonov
Takoy Lyoxkiy
03:17
Shuhrat Hakimov
Kelin bulmagan qiz
05:32
Shoxruz (Abadiya)
Maktub
04:03
Diyorshoh
Qorqmasdan ayt
04:00
Rustam Goipov
Manmanlik
04:48
Zohid
Qaylardasan
03:30
Jaloliddin Ahmadaliyev
Yetolmayman imkonim yoq (Janonim)
02:29
Gitara
O`la tashab kettima
01:38
Uzmir va Mira
So’ramayman
03:58
Osman Navruzov
Sog’indim
03:40
May haqida
Quysang quy toyib ichay songra zinhor ichmayman
10:07
Jaloliddin Ahmadaliyev
Arazingiz
02:11
Vohid Abdulhakim
Yor-yor aytmang
03:43
Sardor Rasulov
Dilorom (2021)
04:11
Gulasal Abdullayeva
Onajon
04:34
Dilfuza Rahimova
Begim
04:56
Afruza & Davron Ergashev
Nima-nima
03:14
Azisa Radjabova
Ayblama
00:57
Shahzoda
Seni sevaman Hayot (Rahmat hayot)
03:04
Shahzoda
Sinaganing uchun Rahmat hayot
03:04
Shahzoda
Yana keldi yangi kun (Rahmat hayot)
03:04
Shahzoda
Bu dunyo ishlariga (Hayot ayt)
03:12
Shahzoda
Hayot ayt Taqdir ayt
03:12
Gulasal
Onajon
04:34
Timik
Tunda
03:01
Abdurazzoq Isoqov
Sevaman
04:00
Asror Matyoqubov
Padar
04:06
Gulsanam Mamazoitova
Yaxshi kun
02:36
Gulshan
Jononiman
04:11
Nasafiy
Jonim senga rahmat (guitar version)
02:24
Jaloliddin Ahmadaliyev
Ey dost
01:55
Benom
Gulim
03:53
Jaloliddin Ahmadaliyev
Indamaygina (Gitara versiya)
02:29
Uzdard
Nega ayt
03:17
Bahriddin Zuhriddinov
Dunyo bunchalar bevafo
04:23
Shahlo Ahmedova
U
03:34
Mirjalol Ne'matov
Tuxmat (Soundtrack)
03:46
Mexribanu Ayapova
Bilmading
03:26
Malika Rahmonova
Habibi
03:32
Zohirshoh Jo'rayev
Musofir
04:49
Naz Dej
Muhur
02:37
Xamdam Sobirov
Rano (Maktabimda)
03:38
Lola Ahmedova
Har soniya
03:56
Uzmir va Mira
Izlamading chorani unutding bechorani
03:29
Dilnoza Ismiyaminova & Surat Islomov
Parokanda
03:57
Avzalbek Husanov
Oshiqlar
03:19
Anvar G'aniyev & Dildora Kunuzokova
Yerdagi qadrim
03:36
Nurzida Isayeva & Madina Usubjonova
Muhabbat (Yulduz Usmonova)
01:20
Abzal Husanov
Oshiqlar
03:19
Isomiddin Nur
Tegmagan qizlar
04:16
Ruxsor Guruhi
Qora kozing shirin sozing Sevib qolasan
03:26
Ruxsor Guruhi
Sevib qolasan
03:26
Tik Tok
Otasanku yonimdan indamay
00:15
Babymohi
Fire Man cover
00:53
Bahrom Nazarov
Yuraksiz cover by Babymohi
00:41
Mohamed Ramadan
bum bum tik tok trend arabic
02:46
Oybek & Nigora
Soginchim ustun sabrimdan kutaman seni oddiyginam (Xavotirdaman)
04:02
Dilnoz & Mirjalol Ne'matov
Ishq
03:55
Mirjalol Ne'matov
Qor
04:10
Ummon
Rasululloh sizni ko'rgim kelyapti (Shohruh)
04:15
Sardor Rasulov
Muslima bir qizni izlayman
02:58
Jaloliddin Ahmadaliyev
Meni yo'qlab kelgan emishsan
03:18
Husan
Parijon
03:37
Chopon Band
Aldama
03:15
←
1
…
3
4
5
6
→
Главная
»
Архив по годам
»
2021
»
Декабрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00