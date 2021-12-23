Radius 21 - Qalbimdasan
|Ijrochi:
|Radius 21
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|532
|Hajmi:
|4.33 MB
|Davomiyligi:
|04:26
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|23-12-2021
Qo'shiq haqida
«Qalbimdasan» — Radius 21 ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:26, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 23-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 532 marta tinglangan. Radius 21 ijrosida saytda jami 18 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Unutolmadim (feat. Ziyoda)», «Ona (feat. J Sulton)», «Monolog Shekspir (feat. Nigora)».
Radius 21 - Qalbimdasan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.